Giriş Tarihi: 14.12.2021 07:30Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 07:36
Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: "MHK üzerinden Galatasaray'a operasyon..."
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanında Fajr'ın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Muslera'nın dizinden sakatlanıp yerde kaldığı pozisyondan sonra golü atan ve buna sevinen Sivasspor'a büyük tepki geldi. Kötü oynadığı maçı kaybeden Galatasaray ise ligde 5 maçtır kazanamıyor. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk maçla ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Levent Tüzemen, MHK-TFF-Galatasaray üçgeninde yaşananları bomba sözlerle kaleme aldı. İşte o çarpıcı ifadeler...