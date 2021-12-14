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Haberler Galeri Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: "MHK üzerinden Galatasaray'a operasyon..."
Giriş Tarihi: 14.12.2021 07:30 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 07:36

Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: "MHK üzerinden Galatasaray'a operasyon..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanında Fajr'ın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Muslera'nın dizinden sakatlanıp yerde kaldığı pozisyondan sonra golü atan ve buna sevinen Sivasspor'a büyük tepki geldi. Kötü oynadığı maçı kaybeden Galatasaray ise ligde 5 maçtır kazanamıyor. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk maçla ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Levent Tüzemen, MHK-TFF-Galatasaray üçgeninde yaşananları bomba sözlerle kaleme aldı. İşte o çarpıcı ifadeler...

Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: MHK üzerinden Galatasaray’a operasyon...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve lider Trabzonspor'un da mağlup olduğu haftada puan farkını azaltma şansını kaybetti. Maçta Muslera dizinden sakatlandı ve İstanbul'a koltuk değnekleriyle döndü. Maçta Muslera'nın sakatlık yaşadığı pozisyondan sonra attığı gole sevinen Sivasspor'a tepkiler yağdı.

Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: MHK üzerinden Galatasaray’a operasyon...

SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, maçla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Levent Tüzemen, TFF-MHK-Galatasaray üçgeninde yaşananlar hakkında bomba sözler kaleme aldı. İşte o çarpıcı sözler ve son dakika Galatasaray haberinin detayları...

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Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: MHK üzerinden Galatasaray’a operasyon...

ERMAN TOROĞLU: Sivas aynen Antep gibi Galatasaray'ın üzerine fazla gitmedi. Bir 45 dakika en fazla 3, çok nadir 4 kişi ile gittiler. Onlar da golü attıktan sonra aynen Antep gibi topu çevirerek, ayağa pas yaparak Galatasaray'ı oyundan düşürdüler.

Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: MHK üzerinden Galatasaray’a operasyon...

"G.SARAY'IN TÜRKİYE'DE OYUN PLANI YOK"

Galatasaray'ın Avrupa'da oyun planı var ama Türkiye'de yok. Düşünün Kerem dakika 80 stoperden top çıkarıyor, dakika 88 sağ taraftan taç atıyor. Olacak şey değil. Onun gibi bir adamın devamlı ceza alanı içinde ve civarında olması gerekir.

Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: MHK üzerinden Galatasaray’a operasyon...

"ÜÇ BÜYÜKLER TOP OYNAMIYOR"

Şu bir gerçek; spor yazarları da itiyor, kamuoyu da itiyor, Trabzon mağlup olunca çok kimse seviniyor ama bir türlü bu Üç Büyükler futbol oynamıyor. Bu sene de böyle gidecek ve böyle devam edecek herhalde.

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