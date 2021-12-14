Son dakika! Sivas-Galatasaray maçı sonra şok sözler: "MHK üzerinden Galatasaray'a operasyon..."

"ÜÇ BÜYÜKLER TOP OYNAMIYOR"

Şu bir gerçek; spor yazarları da itiyor, kamuoyu da itiyor, Trabzon mağlup olunca çok kimse seviniyor ama bir türlü bu Üç Büyükler futbol oynamıyor. Bu sene de böyle gidecek ve böyle devam edecek herhalde.