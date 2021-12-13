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Haberler Galeri Son dakika: Sivasspor’un maç sonu paylaşımı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, kısa sürede silindi…
Giriş Tarihi: 13.12.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 21:19

Son dakika: Sivasspor’un maç sonu paylaşımı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, kısa sürede silindi…

Son dakika haberi… Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon üst üste 5. maçında 3 puan göremedi. Ligde galibiyete hasret kalan Galatasaray, 22 puanda kaldı ve lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi. Öte yandan Sivasspor'a galibiyeti getiren gol tartışmalara neden olurken, kırmızı-beyazlı takımın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Sivasspor’un maç sonu paylaşımı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, kısa sürede silindi…

Son dakika… Süper Lig'de birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile berabere kalarak grubundan lider çıkan Galatasaray, Süper Lig'de kayıplarına devam ediyor.

Son dakika: Sivasspor’un maç sonu paylaşımı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, kısa sürede silindi…

Ligin 16. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, zorlu karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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Son dakika: Sivasspor’un maç sonu paylaşımı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, kısa sürede silindi…

Bu sonuçla galibiyet hasretini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, 23 puanda kaldı ve Trabzonspor ile puan farkını eritme fırsatını kaçırdı.

Son dakika: Sivasspor’un maç sonu paylaşımı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, kısa sürede silindi…

90 dakika boyunca iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği karşılaşmada Sivasspor'un golü 80. dakikada geldi.

Son dakika: Sivasspor’un maç sonu paylaşımı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, kısa sürede silindi…

Fayçal Fajr'ın attığı gol, tartışmalara neden oldu. Golden önce Galatasaray kalecisi Fernando Muslera yerde kalmıştı.

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