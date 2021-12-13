Son dakika: Sivasspor’un maç sonu paylaşımı taraftarı çıldırttı! Tepkiler çığ gibi büyüdü, kısa sürede silindi…

Son dakika haberi… Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon üst üste 5. maçında 3 puan göremedi. Ligde galibiyete hasret kalan Galatasaray, 22 puanda kaldı ve lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi. Öte yandan Sivasspor'a galibiyeti getiren gol tartışmalara neden olurken, kırmızı-beyazlı takımın paylaşımı taraftarı çileden çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları…