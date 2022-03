HER ZAMAN FAVORİLER KAZANMAZ



Portekiz ve son Avrupa şampiyonu İtalya'nın direkt turnuvaya katılması beklenirken play-off'ta rakibimiz oldular. İkisi de favori gösteriliyor? Şansımız nedir?



Futbolun gerçekleri ortada… Portekiz'in favori gösterilmesi normal. Önemli olan Porto'da bizim ne yapacağımız. Çalışmalarımızı yaptık, hazırız. Şunu söyleyebilirim. Portekiz için de zorlu bir 90 dakika olacak. Rakibe ve gücüne saygı duyuyoruz ama futbolda her zaman favoriler kazanmaz. Tarihte birçok örneği var.