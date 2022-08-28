Giriş Tarihi: 28.08.2022 18:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 18:02

Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…

Son dakika Süper Lig haberleri… Süper Lig'in deneyimli çalıştırıcılarından birisi olan İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-lacivertli ekibin başında sezonun ortasında geçen Kartal, aldığı seri galibiyetlerle takımı üst sıralara taşımış ve sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile yola devam etmedi. Boşta kalan Kartal, henüz bir takımla anlaşma sağlamazken yeni adresi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…