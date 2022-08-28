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Haberler Galeri Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 28.08.2022 18:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 18:02

Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…

Son dakika Süper Lig haberleri… Süper Lig'in deneyimli çalıştırıcılarından birisi olan İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-lacivertli ekibin başında sezonun ortasında geçen Kartal, aldığı seri galibiyetlerle takımı üst sıralara taşımış ve sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile yola devam etmedi. Boşta kalan Kartal, henüz bir takımla anlaşma sağlamazken yeni adresi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun değerli teknik direktörlerinden birisi olan İsmail Kartal, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…

Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturarak Fenerbahçe'de etkileyici bir performans sergiledi.

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Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…

Aldığı üst üste galibiyetlerle dikkatleri üzerine çeken Kartal, Fenerbahçe'nin sezonu ikinci tamamlamasında büyük rol oynadı.

Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…

Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal ile yola devam etmeyerek Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Son dakika Süper Lig haberleri: İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yeni takımına imzayı atıyor…

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği iddia edildi.

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