Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
16:20
SON DAKİKA: Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Bakın zirvede hangi takım var...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 14. haftayı geride bıraktık. Bu sezon da yine hakem kararları en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam ediyor. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri dersiniz? İşte sizler için derlediğimiz liste ile Süper Lig ekiplerinin 15. haftaya kadar kazandıkları penaltı sayısı...