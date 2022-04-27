Giriş Tarihi: 27.04.2022 22:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 22:32

Son dakika: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaraylı yıldız yapıyor! Milli futbolcunun yanına gidecek…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, adeta hayal kırıklığı yarattı. Büyük beklentilerle girilen sezonda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekipte yıldızı parlayan bazı oyuncular oldu. Bu oyuncuların ciddi talipleri ortaya çıkarken, sezon sonu itibariyle resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Yeni başkanın seçilmesiyle de transferde ciddi adımlar atacak olan Galatasaray'da bu sezonun yıldızı için flaş bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları…