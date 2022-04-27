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Haberler Galeri Son dakika: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaraylı yıldız yapıyor! Milli futbolcunun yanına gidecek…
Giriş Tarihi: 27.04.2022 22:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 22:32

Son dakika: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaraylı yıldız yapıyor! Milli futbolcunun yanına gidecek…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, adeta hayal kırıklığı yarattı. Büyük beklentilerle girilen sezonda beklentilerin altında kalan sarı-kırmızılı ekipte yıldızı parlayan bazı oyuncular oldu. Bu oyuncuların ciddi talipleri ortaya çıkarken, sezon sonu itibariyle resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Yeni başkanın seçilmesiyle de transferde ciddi adımlar atacak olan Galatasaray'da bu sezonun yıldızı için flaş bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaraylı yıldız yapıyor! Milli futbolcunun yanına gidecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Fatih Terim'le başladığı sezonda yoluna Domenec Torrent ile devam ediyor.

Son dakika: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaraylı yıldız yapıyor! Milli futbolcunun yanına gidecek…

Sezon başı yapılan transferler ve UEFA Avrupa Ligi performansı nedeniyle beklentilerin büyük olduğu Galatasaray, bu beklentilerin altında kaldı.

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Son dakika: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaraylı yıldız yapıyor! Milli futbolcunun yanına gidecek…

Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından göreve gelen Domenec Torrent de beklenen etkiyi yaratamadı.

Son dakika: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaraylı yıldız yapıyor! Milli futbolcunun yanına gidecek…

Üst üste gelen kötü sonuçlarla birlikte Süper Lig'de alt sıralara gerileyen sarı-kırmızılı ekip, bir de seçim sürecine girdi.

Son dakika: Süper Lig’de yılın transferini Galatasaraylı yıldız yapıyor! Milli futbolcunun yanına gidecek…

30 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan seçimle birlikte yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da flaş transfer iddiası geldi.

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