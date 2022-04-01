Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! "Valerien Ismael'in yeni sistemi..."

Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:12
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
09:14
Son dakika derbi haberleri... Süper Lig'de 31. haftanın en önemli maçında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor, bu maçı kazanmak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş ile ilk maçına çıkacak olan Valerien İsmael'in de nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağı merak ediliyor. Peki derbide favori kim? SABAH Spor yazarları, derbiyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...