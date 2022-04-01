Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! "Valerien Ismael'in yeni sistemi..."

ALİ GÜLTİKEN: FIRSAT MASANIN ÜZERİNDE DURUYOR

Trabzonspor açısından, her geçen gün şampiyonluk heyecanı bir nebze daha artıyor. Rakip kim olursa olsun kazanıp bir an önce hedefe ulaşmak istiyorlar. Trabzonspor güçlü ve iyi oyunu olan bir takım. Bu durum Beşiktaş için ciddi bir motivasyon oluşturacaktır.