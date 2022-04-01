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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! "Valerien Ismael'in yeni sistemi..."
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 09:14

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! "Valerien Ismael'in yeni sistemi..."

Son dakika derbi haberleri... Süper Lig'de 31. haftanın en önemli maçında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor, bu maçı kazanmak ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam etmek istiyor. Diğer yandan Beşiktaş ile ilk maçına çıkacak olan Valerien İsmael'in de nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağı merak ediliyor. Peki derbide favori kim? SABAH Spor yazarları, derbiyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! Valerien Ismael’in yeni sistemi...

Süper Lig'de derbi haftası... Lider Trabzonspor evinde Valerien Ismael ile ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Pazar günü oynanacak olan maç öncesi SABAH Spor yazarları çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Derbide favori kim olacak? Valerien Ismael, nasıl bir taktik anlayışla sahaya çıkacak? İşte derbi öncesi çarpıcı sözler...

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! Valerien Ismael’in yeni sistemi...

Soru: Trabzonspor-Beşiktaş maçından skor ve futbol olarak beklentiniz nedir

İSKENDER GÜNEN: ALINACAK GALİBİYET ŞAMPİYONLUK DEMEK

Bir takıma yeni hoca geldiğinde oynanan ilk maçta olumlu görüntüler ortaya çıkabililiyor. Ama bir başka gerçek var ki Beşiktaş'ın sergileyeceği oyundan çok Trabzonspor'un ne yapacağı önemli.

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Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! Valerien Ismael’in yeni sistemi...

Bu sezon böylesi büyük maçlarda yenilgisi yok. Bir de bu karşılaşma Trabzonspor'un evinde ve büyük bir taraftar kitlesi önünde oynanacak. Özellikle kendi sahalarındaki her maç, kazanma azmi yüksek, takım birlikteliği üst düzeyde, coşkulu geçiyor.

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! Valerien Ismael’in yeni sistemi...

"ALINACAK GALİBİYET BİR SONRAKİ HAFTA ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMESİ..."

Saha içi yardımlaşması istenilen düzeyde ve de her şeyden önemlisi sorumluluk bilinci içindeki oyuncu sayısı fazla. Bu da Trabzonspor'un gösterdiği başarının en önemli faktörü. Alınacak 3 puan Trabzonspor'un bir sonraki hafta şampiyonluğunu ilan etmesine imkân sağlayabilir.

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı sözler! Valerien Ismael’in yeni sistemi...

ALİ GÜLTİKEN: FIRSAT MASANIN ÜZERİNDE DURUYOR

Trabzonspor açısından, her geçen gün şampiyonluk heyecanı bir nebze daha artıyor. Rakip kim olursa olsun kazanıp bir an önce hedefe ulaşmak istiyorlar. Trabzonspor güçlü ve iyi oyunu olan bir takım. Bu durum Beşiktaş için ciddi bir motivasyon oluşturacaktır.

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