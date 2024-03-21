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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 08:47

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

Son dakika haberi: Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Fenerbahçe, maç sonrası yaşanan olaylardan dolayı karşı karşıya geldi. Sahaya inen taraftarlar ve Fenerbahçeli oyuncularla ile birbirine girerken olaylara karışan taraftarlardan bazıları tutuklandı. Gözler, Fenerbahçe kongresine çevrilirken, sarı-lacivertli ekibin ligden çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Fenerbahçe camiası ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. İşte

Samet YÜKSEL
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olayların ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. PFDK, olaylara ilişkin sevkleri haftaya bıraktı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

OLAYLARA İLİŞKİN VİDEOLAR DEFALARCA İZLENİYOR

Hukuk kurulunun çok fazla detayı bulunan olayları tekrar tekrar inceleyip, videoları ise defalarca izleyip notlar aldığı ve bu mücadele ile ilgili disiplin sevklerinin haftaya tamamlanacağı belirtildi.

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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahaya girerek olaylara karışan bazı taraftarlar gözaltına alınıp ve adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

KORNER DİREĞİ SİLAH SAYILDI

2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılanlar arasında yer alan taraftarlardan Engin Taşkın ise girdiği yeşil sahada sarı lacivertli oyunculara doğru koştuğu elindeki korner direği ise silah sayıldı. Taşkın, 'Silahlı basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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