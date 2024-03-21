Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
08:47
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?
Son dakika haberi: Süper Lig'in 30. haftasında karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Fenerbahçe, maç sonrası yaşanan olaylardan dolayı karşı karşıya geldi. Sahaya inen taraftarlar ve Fenerbahçeli oyuncularla ile birbirine girerken olaylara karışan taraftarlardan bazıları tutuklandı. Gözler, Fenerbahçe kongresine çevrilirken, sarı-lacivertli ekibin ligden çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Fenerbahçe camiası ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. İşte