Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası camia ikiye bölündü! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

OLAYLARA İLİŞKİN VİDEOLAR DEFALARCA İZLENİYOR

Hukuk kurulunun çok fazla detayı bulunan olayları tekrar tekrar inceleyip, videoları ise defalarca izleyip notlar aldığı ve bu mücadele ile ilgili disiplin sevklerinin haftaya tamamlanacağı belirtildi.