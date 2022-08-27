Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
10:14
Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! "Defansı yetersiz"
Son dakika haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Galatasaray 3 puan için mücadele verecek. Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden Trabzonspor yoluna Avrupa'da Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray'da hedef lig şampiyonluğu. SABAH Spor'un iki usta yazarı İskender Günen ve Levent Tüzemen, Trabzonspor-Galatasaray derbisini mercek altına aldı. Usta yazar İskender Günen, Galatasaray'ın defansı için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...