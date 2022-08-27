Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! "Defansı yetersiz"

1- Trabzonspor ile G.Saray sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Maç özelinde iki camia için nasıl bir senaryo ortaya çıkar?



İSKENDER GÜNEN: HAMSİK VE BAKASETAS OYNARSA AVANTAJ TRABZON'DA

Trabzonspor lige iki galibiyetle başladıktan sonra Antalyaspor maçından farklı bir skorla puansız döndü. Ardından kendileri için maddi- manevi yönden büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi'ne girme fırsatını kaçırdılar. Takımın öz güven ve de mental açıdan bir düşüş içerisinde olduğu gerçeği var. Kendi seyircisi önünde Galatasaray'a karşı tekrar öz güven kazanmak, moral-motivasyonunu yükseltmek için farklı bir arzu ve mücadele gücüyle sahaya çıkarak üç puanı almak isteyeceklerini düşünüyorum.