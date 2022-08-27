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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! "Defansı yetersiz"
Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 10:14

Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! "Defansı yetersiz"

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Galatasaray 3 puan için mücadele verecek. Şampiyonlar Ligi şansını kaybeden Trabzonspor yoluna Avrupa'da Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray'da hedef lig şampiyonluğu. SABAH Spor'un iki usta yazarı İskender Günen ve Levent Tüzemen, Trabzonspor-Galatasaray derbisini mercek altına aldı. Usta yazar İskender Günen, Galatasaray'ın defansı için çok çarpıcı sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! Defansı yetersiz

Süper Lig'de derbi haftası... Trabzonspor ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi iki takımda eksikler kimler? Derbide hangi takım öne çıkıyor? SABAH Spor'un usta yazarları İskender Günen ve Levent Tüzemen, derbiyi masaya yatırdı ve çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın derbiye özel soruları ve usta yazarların çarpıcı yanıtları...

Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! Defansı yetersiz

1- Trabzonspor ile G.Saray sezonun ilk derbisinde karşı karşıya geliyor. Maç özelinde iki camia için nasıl bir senaryo ortaya çıkar?

İSKENDER GÜNEN: HAMSİK VE BAKASETAS OYNARSA AVANTAJ TRABZON'DA

Trabzonspor lige iki galibiyetle başladıktan sonra Antalyaspor maçından farklı bir skorla puansız döndü. Ardından kendileri için maddi- manevi yönden büyük önem taşıyan Şampiyonlar Ligi'ne girme fırsatını kaçırdılar. Takımın öz güven ve de mental açıdan bir düşüş içerisinde olduğu gerçeği var. Kendi seyircisi önünde Galatasaray'a karşı tekrar öz güven kazanmak, moral-motivasyonunu yükseltmek için farklı bir arzu ve mücadele gücüyle sahaya çıkarak üç puanı almak isteyeceklerini düşünüyorum.

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Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! Defansı yetersiz

LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY'IN KAZANMAK İÇİN ŞİFRESİ KOPENHAG

Antalya'da farklı mağlup olup Kopenhag karşısında Devler Ligi şansını kaybeden Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek düzlüğe çıkmak isteyecek. Tamamen lige konsantre olan Galatasaray'ın iyi oynamadığı iki deplasman maçını kazanmasını bir avantaj olarak görüyorum. Baskıyı Trabzonspor hissedecektir. Galatasaraylı oyuncular, sahada daha rahat olacaktır.

Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! Defansı yetersiz

2- Ligde Antalya'ya yenilen, Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Trabzon, ağır yaralı. Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği 11 nasıl olmalı?

İSKENDER GÜNEN: AVCI'NIN ORTA SAHASI AGRESİF OLMALI

Geçen sezonki ilk 11'den Kopenhag maçında 5 oyuncu yoktu. Vitor Hugo, Hamsik, Nwakaeme, Visca ve Peres... Orta alanda Hamsik gibi lider özelliği olan ve de bu takım için olmazsa olmaz bir ismin yokluğu sorunların başlangıcı. Çünkü Hamsik bu takımın oyun aklı. Orta alanı bir takımın kalbi olarak düşündüğümüzde, oluşan ritim bozukluğunu bir türlü düzeltemediler. Önde ise Nwakaeme şapkadan tavşan çıkaran bir isimdi. Top saklama becerisi üst düzeydeydi. Asist ve attığı gollerle büyük katkı yaptı. Abdullah Avcı, bu maçta orta alanı mutlaka mücadele gücü yüksek agresif oyuncularla kurmak zorunda.

Son dakika: Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi usta yazardan çarpıcı sözler! Defansı yetersiz

LEVENT TÜZEMEN: TREZEGUET İLK 11'DE SAHAYA ÇIKMALI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takım üzerinde çok fazla değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Hamsik'in yerini dolduramamak, Trabzonspor'un oyununu olumsuz etkiledi. Avcı, bence Trezeguet'yi ilk 11'de oynatıp maçı kaybetmemek adına orta sahayı daha güçlü tutacaktır. Çünkü Antalya mağlubiyetinde Trabzonspor orta sahası rakibe karşı direnç gösterememişti.

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