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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! "Skandal karar..."
Giriş Tarihi: 25.02.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 10:23

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! "Skandal karar..."

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Basel'e deplasmanda 2-0 yenilerek havlu attı. Bugüne kadar çalıştırdığı üç kulüple 38 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, sadece 8 kez kazanıp, 20 mağlubiyet, 10 beraberlik elde etti. Trabzonspor ile iki sezonda 4 kez güldü. SABAH Gazetesi yazarları Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Ali Gültiken de bu karşılaşmayla ilgili yazılar kaleme aldı. Usta isimler maçı detaylıca değerlendirirken, o isim olay ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! Skandal karar...

Konferans Ligi son 16 playoff turu rövanşında Basel'e deplasmanda 2-0 yenilerek havlu atan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında istediği başarıyı elde edemiyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! Skandal karar...

Kulüp kariyerinde Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında bu kulvarda 38 maça çıkan 59 yaşındaki çalıştırıcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı. 20 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken 10'unda beraberlik aldı, sadece 8 maçtan zafer çıkardı.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! Skandal karar...

AVRUPA LİGİ'NDE GRUPTA 3. OLDU

Abdullah Avcı, iki sezonda Trabzonspor ile Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi playoff turu ve Avrupa Ligi'nde 14 müsabakada saha kenarında takımının başındaydı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde ederek ligdeki başarısını Avrupa kupalarında yansıtamadı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! Skandal karar...

Karadeniz ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi playoff'unda Kopenhag'a iki maç sonunda 2-1 kaybederek kupaya veda etti. Daha sonrasında yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor; grubu 3. bitirip Konferans Ligi play-off'una kaldı. Basel karşısında sahasında 1-0 galip gelen bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! Skandal karar...

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'TA DA HÜSRAN

Başakşehir ile ilk Avrupa deneyimini yaşayan Avcı, turunculacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı. İstanbul temsilcisi bu maçlardan 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 müsabaka oynadı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle uluslararası arenaya veda edip hayal kırıklığı yaşattı.

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