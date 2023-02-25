Giriş Tarihi: 25.02.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 10:23

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor maçı sonrası olay sözler! "Skandal karar..."

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Basel'e deplasmanda 2-0 yenilerek havlu attı. Bugüne kadar çalıştırdığı üç kulüple 38 karşılaşmaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, sadece 8 kez kazanıp, 20 mağlubiyet, 10 beraberlik elde etti. Trabzonspor ile iki sezonda 4 kez güldü. SABAH Gazetesi yazarları Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Ali Gültiken de bu karşılaşmayla ilgili yazılar kaleme aldı. Usta isimler maçı detaylıca değerlendirirken, o isim olay ifadeler kullandı. İşte detaylar...