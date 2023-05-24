Son dakika Trabzonspor haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon çalkantılı günler geçiyor. Yönetim ve teknik ekibin değişimiyle birlikte bu sezonu en iyi noktada bitirmeyi planlayan bordo-mavililer, asıl çalışmalarını gelecek sezon için yapıyor. Yeniden şampiyonluk için favori aday konumuna gelmek isteyen Fırtına, Süper Lig'de ortalığı karıştıracak bir transfere imza atmayı planlıyor. Bordo-mavililer, sözleşmesi Fenerbahçe'de bulunan yıldız ismi gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…