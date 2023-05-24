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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…
Giriş Tarihi: 24.05.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 20:27

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon çalkantılı günler geçiyor. Yönetim ve teknik ekibin değişimiyle birlikte bu sezonu en iyi noktada bitirmeyi planlayan bordo-mavililer, asıl çalışmalarını gelecek sezon için yapıyor. Yeniden şampiyonluk için favori aday konumuna gelmek isteyen Fırtına, Süper Lig'de ortalığı karıştıracak bir transfere imza atmayı planlıyor. Bordo-mavililer, sözleşmesi Fenerbahçe'de bulunan yıldız ismi gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de tarihi bir başarıya imza atarak şampiyonluğu elde eden Trabzonspor, bu sezon çalkantılı günler geçiriyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Abdullah Avcı ile gelen şampiyonluktan sonra yeni sezona da deneyimli çalıştırıcıyla başlayan bordo-mavili ekip, hayal kırıklığı yarattı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Ligde ve Avrupa'da devam eden kötü gidişatın ardından yönetimin değişmesi ve Abdullah Avcı'nın istifası, Trabzonspor'da kırılma anı oldu.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Trabzonspor'da başkanlık görevine gelen Ertuğrul Doğan, takımı deneyimli teknik direktör Nenad Bjelica'ya emanet etti.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fenerbahçe’nin yıldızı Trabzonspor’a imzayı atıyor! Süper Lig’de ortalığı karıştıracak transfer…

Bjelica ile henüz ritim tutturamayan Fırtına, ligde son olarak Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etmeyi başardı.

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