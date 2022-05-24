Giriş Tarihi: 24.05.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 14:36

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına'dan Fenerbahçe'ye çalım! Transfer görüşmesi gerçekleşti

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan bordo mavililer, geçen sezon olduğu gibi transferleri erkenden açıklamak istiyor. Fırtına, Fenerbahçe'nin de görüşme sağladığı oyuncu için hamlesini yaptı. Trabzonsporlu yöneticiler, şampiyonluk kutlamalarının ardından İstanbul'da oyuncunun kulübünü ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar...