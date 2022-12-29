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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! 'İnanılır gibi değil' diyerek eleştirdi: 'Basiretsizlerdi...'
Giriş Tarihi: 29.12.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:40

Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! 'İnanılır gibi değil' diyerek eleştirdi: 'Basiretsizlerdi...'

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan bordo-mavililer, zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta kalemleri, bordo-mavililerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! ’İnanılır gibi değil’ diyerek eleştirdi: ’Basiretsizlerdi...’

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan bordo-mavililer, zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta kalemleri, bordo-mavililerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! ’İnanılır gibi değil’ diyerek eleştirdi: ’Basiretsizlerdi...’

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak hayal kırıklığı yaşadı.

Fatih Karagümrük 4-1 Trabzonspor MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz" | Video

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! ’İnanılır gibi değil’ diyerek eleştirdi: ’Basiretsizlerdi...’

SABAH Spor'un usta yazarları mücadeleyi değerlendirirken, dikkat çeken eleştirilerde bulundular.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! ’İnanılır gibi değil’ diyerek eleştirdi: ’Basiretsizlerdi...’

İşte yazarların görüşleri;

İSKENDER GÜNEN: TAKIMDA İSTEK VE ARZU YOKTU

Büyük bir hayal kırıklığı… Fenerbahçe maçında oynanan oyun, alınan galibiyet ve şampiyonluk yarışının içinde var olduğunuz bir maçtan sonra mutlak 3 puan almak ve seri yakalama maçıydı. Trabzonspor'un unuttuğu bir gerçek var, Her maçın kendi içinde zorluğu vardır. Bu unutulduğu için dünkü sonuç ortaya çıktı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! ’İnanılır gibi değil’ diyerek eleştirdi: ’Basiretsizlerdi...’

Karagümrük puan tablosunda alt sıralarda olan bir takım. Maç başlangıcı beklenildiği gibiydi, yani Karagümrük oyunu kendi sahasında çok adamla kabul eden bir yapı içerisindeydi. Trabzonspor ise önde baskı yapmasına rağmen hücumda sol kenardan Trezeguet ile geliştirilen ataklardan başka, sağ kenardan istenilen atak girişimi yoktu. Orta alanda Abdülkadir Ömür ve Bakasetas üretkenlikten çok uzaktılar.

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