Karagümrük puan tablosunda alt sıralarda olan bir takım. Maç başlangıcı beklenildiği gibiydi, yani Karagümrük oyunu kendi sahasında çok adamla kabul eden bir yapı içerisindeydi. Trabzonspor ise önde baskı yapmasına rağmen hücumda sol kenardan Trezeguet ile geliştirilen ataklardan başka, sağ kenardan istenilen atak girişimi yoktu. Orta alanda Abdülkadir Ömür ve Bakasetas üretkenlikten çok uzaktılar.