Giriş Tarihi: 29.12.2022 08:44
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
09:40
Son dakika Trabzonspor haberleri: Maçın ardından şoke eden sözler! 'İnanılır gibi değil' diyerek eleştirdi: 'Basiretsizlerdi...'
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan bordo-mavililer, zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta kalemleri, bordo-mavililerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...