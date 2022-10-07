Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:34
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022
09:34
Son dakika Trabzonspor haberleri: Monaco maçı sonrası esip gürledi! 'Akıl tutulması! Halı sahada...'
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Grupta bir galibiyeti bulunan bordo-mavililer, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibine direnemedi ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Mücadelenin ardından başta Maxi Gomez olmak üzere bordo-mavili oyunculara sert eleştiriler yapılırken, dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte yaşananlar...