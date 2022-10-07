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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Monaco maçı sonrası esip gürledi! 'Akıl tutulması! Halı sahada...'
Giriş Tarihi: 07.10.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 09:34

Son dakika Trabzonspor haberleri: Monaco maçı sonrası esip gürledi! 'Akıl tutulması! Halı sahada...'

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Grupta bir galibiyeti bulunan bordo-mavililer, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibine direnemedi ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Mücadelenin ardından başta Maxi Gomez olmak üzere bordo-mavili oyunculara sert eleştiriler yapılırken, dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte yaşananlar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Monaco maçı sonrası esip gürledi! ’Akıl tutulması! Halı sahada...’

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında Monaco ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Grupta bir galibiyeti bulunan bordo-mavililer, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta rakibine direnemedi ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Mücadelenin ardından başta Maxi Gomez olmak üzere bordo-mavili oyunculara sert eleştiriler yapılırken, dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte yaşananlar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Monaco maçı sonrası esip gürledi! ’Akıl tutulması! Halı sahada...’

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 3. maçında Trabzonspor, deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Monaco maçı sonrası esip gürledi! ’Akıl tutulması! Halı sahada...’

Maxi Gomez'in henüz 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla erken 10 kişi kalan bordo-mavililer bu maçtan istediğini alamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Monaco maçı sonrası esip gürledi! ’Akıl tutulması! Halı sahada...’

Gruptaki 2. yenilgisini alan Trabzonspor 3 puanda kaldı ve üst tura çıkma yolunda önemli bir kayıp yaşamış oldu.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Monaco maçı sonrası esip gürledi! ’Akıl tutulması! Halı sahada...’

Mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor yazarları, başta Maxi Gomez olmak üzere Trabzonsporlu futbolculara eleştiriler getirdi ve sert ifadeler kullandı.

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