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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica istedi Trabzonspor sürpriz ismi alıyor! Süper Lig’in eski gol kralı yeniden Türkiye’ye geliyor…
Giriş Tarihi: 05.06.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 18:04

Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica istedi Trabzonspor sürpriz ismi alıyor! Süper Lig’in eski gol kralı yeniden Türkiye’ye geliyor…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında Abdullah Avcı'yla birlikte şampiyon kadroyu koruyamayan bordo-mavili ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından büyük bir kırılma yaşadı. Yönetimin değişmesi ve Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından takımın başına Nenad Bjelica getirildi. Hırvat çalıştırıcıyla yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başladı. Bu doğrultuda sürpriz bir golcü için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica istedi Trabzonspor sürpriz ismi alıyor! Süper Lig’in eski gol kralı yeniden Türkiye’ye geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir önceki sezon tarihi bir şampiyonluğa imza atan Trabzonspor, 38 yıl sonra zafere ulaşmıştı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica istedi Trabzonspor sürpriz ismi alıyor! Süper Lig’in eski gol kralı yeniden Türkiye’ye geliyor…

Abdullah Avcı'nın önderliğinde gelen şampiyonluğun ardından başlayan yeni sezon ise Trabzonspor için hayal kırıklığı oldu.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica istedi Trabzonspor sürpriz ismi alıyor! Süper Lig’in eski gol kralı yeniden Türkiye’ye geliyor…

Avrupa'da ve Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçlar, bordo-mavili ekipte büyük bir değişime yol açtı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica istedi Trabzonspor sürpriz ismi alıyor! Süper Lig’in eski gol kralı yeniden Türkiye’ye geliyor…

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı, Abdullah Avcı'nın da teknik direktörlüğü bırakmasıyla birlikte Trabzonspor'da yeni isimler göreve geldi.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica istedi Trabzonspor sürpriz ismi alıyor! Süper Lig’in eski gol kralı yeniden Türkiye’ye geliyor…

Yeni başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ardından yerine Nenad Bjelica'yı göreve getirdi.

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