Giriş Tarihi: 05.06.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 18:04

Son dakika Trabzonspor haberleri: Nenad Bjelica istedi Trabzonspor sürpriz ismi alıyor! Süper Lig’in eski gol kralı yeniden Türkiye’ye geliyor…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında Abdullah Avcı'yla birlikte şampiyon kadroyu koruyamayan bordo-mavili ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından büyük bir kırılma yaşadı. Yönetimin değişmesi ve Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından takımın başına Nenad Bjelica getirildi. Hırvat çalıştırıcıyla yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başladı. Bu doğrultuda sürpriz bir golcü için girişimler başladı. İşte son dakika haberinin detayları…