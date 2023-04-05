Giriş Tarihi: 05.04.2023 21:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 21:22

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sürpriz isim Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oluyor! Efsane isim Süper Lig’e geri dönecek…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona inişli çıkışı bir performans sergileyerek başladı. Önce Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, daha sonra da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavili ekip, Süper Lig'de de yarıştan koptu. Teknik direktör ayrılıkları ve yönetim değişiklikleriyle çalkantılı bir süreç geçiren Trabzonspor, yeni çalıştırıcısını buldu. Süper Lig'in efsane ismi Trabzonspor ile birlikte geri dönecek. İşte son dakika haberinin detayları…