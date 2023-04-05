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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Sürpriz isim Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oluyor! Efsane isim Süper Lig’e geri dönecek…
Giriş Tarihi: 05.04.2023 21:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 21:22

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sürpriz isim Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oluyor! Efsane isim Süper Lig’e geri dönecek…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezona inişli çıkışı bir performans sergileyerek başladı. Önce Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, daha sonra da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavili ekip, Süper Lig'de de yarıştan koptu. Teknik direktör ayrılıkları ve yönetim değişiklikleriyle çalkantılı bir süreç geçiren Trabzonspor, yeni çalıştırıcısını buldu. Süper Lig'in efsane ismi Trabzonspor ile birlikte geri dönecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sürpriz isim Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oluyor! Efsane isim Süper Lig’e geri dönecek…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluğa imza atan Trabzonspor, bu sezon tam tersi bir performans gösteriyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sürpriz isim Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oluyor! Efsane isim Süper Lig’e geri dönecek…

Oldukça düşük bir performans gösteren bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın ayrılığı ve yönetim değişikliği yaşadı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Sürpriz isim Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oluyor! Efsane isim Süper Lig’e geri dönecek…

ÖNCE ABDULLAH AVCI VEDA ETTİ

Trabzonspor'u tarihi bir şampiyonluğa ulaştıran Abdullah Avcı, geçtiğimiz haftalarda görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sürpriz isim Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oluyor! Efsane isim Süper Lig’e geri dönecek…

Trabzonspor, görevinden ayrılan Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonunda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Sürpriz isim Trabzonspor’un yeni teknik direktörü oluyor! Efsane isim Süper Lig’e geri dönecek…

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2020'de anlaştığı teknik direktör Abdullah Avcı'yla geride kalan dönem 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.

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