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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Tarihi zafer sonrası çarpıcı açıklama! 'Garaja çekilmiş Ferrari gibi...'
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:57

Son dakika Trabzonspor haberleri: Tarihi zafer sonrası çarpıcı açıklama! 'Garaja çekilmiş Ferrari gibi...'

Son dakika Trabzonspor haberleri: Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, H Grubu'ndaki 4. maçında Monaco'yu konuk etti. Geçtiğimiz haftaki maçta uzun süre 10 kişi kalan bordo-mavililer, sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Trabzon'daki maçta rakibini adeta dağıtan Trabzonspor sahadan 4-0 gibi tarihi bir farkla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından usta yazarlar, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Tarihi zafer sonrası çarpıcı açıklama! ’Garaja çekilmiş Ferrari gibi...’

Son dakika Trabzonspor haberleri: Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, H Grubu'ndaki 4. maçında Monaco'yu konuk etti. Geçtiğimiz haftaki maçta uzun süre 10 kişi kalan bordo-mavililer, sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Trabzon'daki maçta rakibini adeta dağıtan Trabzonspor sahadan 4-0 gibi tarihi bir farkla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından usta yazarlar, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Tarihi zafer sonrası çarpıcı açıklama! ’Garaja çekilmiş Ferrari gibi...’

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4. maçında Trabzonspor, sahasında Fransız devi Monaco'yu konuk etti.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Tarihi zafer sonrası çarpıcı açıklama! ’Garaja çekilmiş Ferrari gibi...’

Geçtiğimiz hafta oynanan maçı deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Trabzon'daki maçta rakibini adeta sürklase etti ve sahadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Tarihi zafer sonrası çarpıcı açıklama! ’Garaja çekilmiş Ferrari gibi...’

Grupta yeniden iddialı konuma gelen Trabzonspor'u değerlendiren SABAH Spor yazarları, bordo-mavililere övgüler yağdırırken hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçına vurgu yaptılar.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Tarihi zafer sonrası çarpıcı açıklama! ’Garaja çekilmiş Ferrari gibi...’

İşte yazarların değerlendirmeleri;

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