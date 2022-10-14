Son dakika Trabzonspor haberleri: Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, H Grubu'ndaki 4. maçında Monaco'yu konuk etti. Geçtiğimiz haftaki maçta uzun süre 10 kişi kalan bordo-mavililer, sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Trabzon'daki maçta rakibini adeta dağıtan Trabzonspor sahadan 4-0 gibi tarihi bir farkla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından usta yazarlar, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...