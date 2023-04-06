Giriş Tarihi: 06.04.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 21:54

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, tarihi bir sezonu geride bırakmıştı. Uzun yıllar sonra ilk kez şampiyonluk yaşayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde bu başarıyı yakaladı. Yeni sezona ise birçok yeni transferle giren Fırtına, beklentilerin altında kaldı. Ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan, Avrupa'da da tüm organizasyonlardan elenen bordo-mavililer, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi halinde yapılacak ilk transfer de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…