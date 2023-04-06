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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…
Giriş Tarihi: 06.04.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 21:54

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, tarihi bir sezonu geride bırakmıştı. Uzun yıllar sonra ilk kez şampiyonluk yaşayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde bu başarıyı yakaladı. Yeni sezona ise birçok yeni transferle giren Fırtına, beklentilerin altında kaldı. Ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan, Avrupa'da da tüm organizasyonlardan elenen bordo-mavililer, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi halinde yapılacak ilk transfer de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda büyük hayal kırıklığı yarattı. Görkemli şampiyonluğun ardından ayrılıklar peş peşe geldi.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…

Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'daki tüm organizasyonlara veda eden bordo-mavililer, Süper Lig'de de yarıştan uzak kaldı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı istifa etti ve yönetim değişimi yaşandı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…

Yeni başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Orhan Ak'a şans verdi. Orhan Ak'ın başında olduğu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…

Bu yenilgi sonrası takımın önünün açılması gerektiğini ifade eden Ak, takımdan istifa etme kararını açıklamıştı.

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