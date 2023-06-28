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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un yeni golcüsü belli oldu! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig’e geliyor…
Giriş Tarihi: 28.06.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 18:17

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un yeni golcüsü belli oldu! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig’e geliyor…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oldukça çalkantılı bir süreç geçiren Trabzonspor, yeni sezona yeni bir yapılanmayla giriyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, iki yeni transferini Türkiye'ye getirecek. Mislav Orsic ve Fernandez ile prensip anlaşmasına varan Fırtına, iki oyuncuya da resmi imzaları attıracak. Öte yandan Trabzonspor'un dünyaca ünlü bir golcüyü de kadrosuna katma çalışmalarına başladığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un yeni golcüsü belli oldu! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig’e geliyor…

Son dakika haberleri… Geride bıraktığımız sezon birçok kırılma noktası yaşayan Trabzonspor, yönetim ve teknik ekibin değişimiyle yeni bir yola girdi.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un yeni golcüsü belli oldu! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig’e geliyor…

Ertuğrul Doğan'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından takımın başına geçen Nenad Bjelica, Trabzonspor'da şampiyonluk hedefliyor.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un yeni golcüsü belli oldu! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig’e geliyor…

Deneyimli teknik direktörün istediği iki transferi de tamamlayan Trabzonspor, İstanbul'a gelecek olan futbolculara resmi imzaları da attıracak.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un yeni golcüsü belli oldu! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig’e geliyor…

YENİ TRANSFERLER YOLA ÇIKTI

Yeni bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Nenad Bjelica'nın takımına istediği Orsic ve Fernandez, İstanbul'a geliyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un yeni golcüsü belli oldu! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig’e geliyor…

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fernandez 19.20'de, Orsic ise 23.40'da İstanbul'da olacak. İki oyuncu daha sonra Perşembe günü Trabzon'a gelecek.

SON DAKİKA