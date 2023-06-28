Giriş Tarihi: 28.06.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 18:17

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’un yeni golcüsü belli oldu! Dünyaca ünlü yıldız Süper Lig’e geliyor…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oldukça çalkantılı bir süreç geçiren Trabzonspor, yeni sezona yeni bir yapılanmayla giriyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, iki yeni transferini Türkiye'ye getirecek. Mislav Orsic ve Fernandez ile prensip anlaşmasına varan Fırtına, iki oyuncuya da resmi imzaları attıracak. Öte yandan Trabzonspor'un dünyaca ünlü bir golcüyü de kadrosuna katma çalışmalarına başladığı öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…