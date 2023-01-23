Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Tekke'nin oyuncuları maalesef..."

SAHASINDA HİÇ KİMSEYE GEÇİT VERMİYOR

Sahasında rakiplerinin korkulu rüyası olan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini İstanbulspor galibiyetiyle 35 maça çıkardı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fırtına'nın bileği o tarihten bu yana Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hiç bükülmedi. Bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 12 beraberlik alan bordomavililer, rakiplerine evinde 685 gündür hiç 3 puan vermedi.