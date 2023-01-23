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Haberler Galeri Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Tekke'nin oyuncuları maalesef..."
Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 09:41

Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Tekke'nin oyuncuları maalesef..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor evinde İstanbulspor'u Yusuf, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet'nin golleriyle 4-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu sezon gösterdiği istikrarsız performansın ardından zirveden uzak kalan bordo-mavili takım, lider G.Saray ile puanı farkını 10'a indirdi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorum yaptı. Usta yazar Bülent Timurlenk, İstanbulsporlu oyuncuları için dikkat çeken sözler söyledi.

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! Tekke’nin oyuncuları maalesef...

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor evinde İstanbulspor'u, Yusuf Yazıcı, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet'nin golleriyle 4-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! Tekke’nin oyuncuları maalesef...

Son şampiyon Trabzonspor bu sezon gösterdiği inişli çıkışlı performansıyla zirveden uzak kaldı. Bu galibiyetin ardından Bordo-mavili takım puanını 35'e çıkardı ve lider Galatasaray ile puan farkını 10'a indirdi.

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Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! Tekke’nin oyuncuları maalesef...

SAHASINDA HİÇ KİMSEYE GEÇİT VERMİYOR

Sahasında rakiplerinin korkulu rüyası olan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini İstanbulspor galibiyetiyle 35 maça çıkardı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fırtına'nın bileği o tarihten bu yana Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hiç bükülmedi. Bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 12 beraberlik alan bordomavililer, rakiplerine evinde 685 gündür hiç 3 puan vermedi.

Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! Tekke’nin oyuncuları maalesef...

BÜLENT TİMURLENK: AVCI'NIN ADALETİ

Galatasaray'ın 9, Fenerbahçe'nin 5, Beşiktaş'ın 4 maçlık galibiyet serileri yakaladığı ligde son şampiyonun iki maçtan daha fazla bir seri yakalayamamış olması zirveyle olan 10 puanın da oyun kırılganlığının da belgesiydi. Kupada Ümraniye maçında iki gol atan Yusuf Yazıcı'nın dün forma bulması, Abdullah Avcı'nın adaleti.

Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! Tekke’nin oyuncuları maalesef...

Rotasyonda kulübede kalan Hugo ve Trezeguet'nin yanı sıra haftalardır forma bulmakta zorlanan Hamsik'in de dün gece skor garanti olduktan sonra oyuna girmesi Trabzonspor'un kadro derinliğinin hakkını verdiğinin ispatı.

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