Giriş Tarihi: 23.01.2023 09:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
09:41
Son dakika: Trabzonspor-İstanbulspor maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Tekke'nin oyuncuları maalesef..."
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor evinde İstanbulspor'u Yusuf, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet'nin golleriyle 4-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu sezon gösterdiği istikrarsız performansın ardından zirveden uzak kalan bordo-mavili takım, lider G.Saray ile puanı farkını 10'a indirdi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorum yaptı. Usta yazar Bülent Timurlenk, İstanbulsporlu oyuncuları için dikkat çeken sözler söyledi.