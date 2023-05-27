Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray'dan ayrılıp Trabzonspor'a gidiyor! Transferde büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:59

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray'dan ayrılıp Trabzonspor'a gidiyor! Transferde büyük sürpriz...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Teknik direktör olarak Nenad Bjelica ile yola devam eden bordo-mavililer, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara şimdiden başladı. Birçok isimle görüşmelerini devam ettiren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın yıldızını kadrosuna katacak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’dan ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor! Transferde büyük sürpriz...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Teknik direktör olarak Nenad Bjelica ile yola devam eden bordo-mavililer, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara şimdiden başladı. Birçok isimle görüşmelerini devam ettiren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın yıldızını kadrosuna katacak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’dan ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor! Transferde büyük sürpriz...

Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan ve gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, transferde de atağa kalkmaya hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’dan ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor! Transferde büyük sürpriz...

ALİ SOW İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Bordo-mavililerin gündemine gelen son isimlerden biri, Ankaragücü formasıyla bu sezon başarılı bir performans sergileyen Ali Sowe olmuştu.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’dan ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor! Transferde büyük sürpriz...

28 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırması yapmayı planlayan Trabzonspor'un, bonservisi Rostov'da olan Sowe için astronomik bir rakam ile karşılaşılmaması halinde resmi temaslara başlayacağı ifade edilmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’dan ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor! Transferde büyük sürpriz...

Bu sezon Ankaragücü'nde 33 resmi maça çıkan Sowe, 15 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

SON DAKİKA