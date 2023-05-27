Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Galatasaray’dan ayrılıp Trabzonspor’a gidiyor! Transferde büyük sürpriz...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Teknik direktör olarak Nenad Bjelica ile yola devam eden bordo-mavililer, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalara şimdiden başladı. Birçok isimle görüşmelerini devam ettiren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Galatasaray'ın yıldızını kadrosuna katacak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...