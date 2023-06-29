Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 11:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim ile ilk temas sağlandı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu Şenol Güneş yönetiminde 78 puanla 3. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yeni sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Şenol Güneş'in transfer raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan Beşiktaş, takıma birçok takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda takviye yapılması beklenen bir alan ise ön libero olarak belirlenirken, Kartal aradığı ismi Fransa'da buldu ve yıldız isim ile ilk teması sağladı. İşte o isim de transfer haberine ait tüm detaylar...