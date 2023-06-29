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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim ile ilk temas sağlandı...
Giriş Tarihi: 29.06.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 11:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim ile ilk temas sağlandı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu Şenol Güneş yönetiminde 78 puanla 3. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yeni sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Şenol Güneş'in transfer raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan Beşiktaş, takıma birçok takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda takviye yapılması beklenen bir alan ise ön libero olarak belirlenirken, Kartal aradığı ismi Fransa'da buldu ve yıldız isim ile ilk teması sağladı. İşte o isim de transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim ile ilk temas sağlandı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu Şenol Güneş yönetiminde 78 puanla 3. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, yeni sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Şenol Güneş'in transfer raporları doğrultusunda hareket etme kararı alan Beşiktaş, takıma birçok takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda takviye yapılması beklenen bir alan ise ön libero olarak belirlenirken, Kartal aradığı ismi Fransa'da buldu ve yıldız isim ile ilk teması sağladı. İşte o isim de transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim ile ilk temas sağlandı...

2022-2023 sezonuna Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlı ekip, kötü bir başlangıç yapmıştı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim ile ilk temas sağlandı...

Kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, üst üste alınan galibiyetler ile şampiyonluk yarışına ortak olmuştu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim ile ilk temas sağlandı...

Özellikle Fenerbahçe'yi 10 kişi ile 1-0 geriden gelerek 4-2'lik skorla deviren ve Galatasaray'ı da 1-0 geriden gelerek 3-1'lik skorla deviren Kartal, Şenol Güneş ile bambaşka bir ritim yakaladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan bomba transfer hamlesi! Yıldız isim ile ilk temas sağlandı...

2022-2023 sezonun sona ermesiyle birlikte 78 puan toplayan Kartal, Şenol Güneş yönetiminde ligi 3. sırada tamamladı.

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