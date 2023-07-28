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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlukta başrol oynamıştı! "Geri dönmek istiyorum"
Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 12:12

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlukta başrol oynamıştı! "Geri dönmek istiyorum"

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tochi Chukwuani transferini bitirmek üzere olan Bordo-Mavililer, sezonu kapatan Mislav Orsic'in yerine alacağı ismi de belirledi. Bu arada Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden biri olan yıldız oyuncu, Bordo-Mavili yönetime geri dönmek istediğini iletti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlukta başrol oynamıştı! Geri dönmek istiyorum
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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlukta başrol oynamıştı! Geri dönmek istiyorum

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tochi Chukwuani transferini bitirmek üzere olan Bordo-Mavililer, sezonu kapatan Mislav Orsic'in yerine alacağı ismi de belirledi. Bu arada Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden biri olan yıldız oyuncu, Bordo-Mavili yönetime geri dönmek istediğini iletti. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlukta başrol oynamıştı! Geri dönmek istiyorum

Trabzonspor transferde yeniden gaza basıyor. Kamp döneminde yaşanan şanssız sakatlıklar ve ayrılıklar sonrası takımın kadro kalitesini daha da artırmak isteyen yönetim, son olarak Tochi Chukwuani transferini gerçekleştirmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlukta başrol oynamıştı! Geri dönmek istiyorum

Bordo-Mavililer, Yeni Pogba" olarak anılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve kulübü Lyngby'e 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlukta başrol oynamıştı! Geri dönmek istiyorum

TRABZONSPOR'DAN MEHMET CAN AYDIN HAMLESİ

Trabzonspor gurbetçi futbolcu Mehmet Can Aydın'ın transferini sonuçlandırdı.

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