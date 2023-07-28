Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlukta başrol oynamıştı! "Geri dönmek istiyorum"

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tochi Chukwuani transferini bitirmek üzere olan Bordo-Mavililer, sezonu kapatan Mislav Orsic'in yerine alacağı ismi de belirledi. Bu arada Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden biri olan yıldız oyuncu, Bordo-Mavili yönetime geri dönmek istediğini iletti. İşte son dakika haberinin detayları...