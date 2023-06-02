Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:21

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! İlk görüşme gerçekleşti...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Abdullah Avcı ile kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin bitimine 2 hafta kala 54 puanla 6. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyerek zirve yarışının çok uzağında kalsa da, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda ilk transfer için Dimitrou Kourbelis ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fırtına, Süper Lig'in yıldızını da kadrosuna katmak için ilk görüşmeyi gerçekleşti. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...