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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! İlk görüşme gerçekleşti...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:21

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! İlk görüşme gerçekleşti...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Abdullah Avcı ile kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin bitimine 2 hafta kala 54 puanla 6. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyerek zirve yarışının çok uzağında kalsa da, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda ilk transfer için Dimitrou Kourbelis ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fırtına, Süper Lig'in yıldızını da kadrosuna katmak için ilk görüşmeyi gerçekleşti. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! İlk görüşme gerçekleşti...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Abdullah Avcı ile kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin bitimine 2 hafta kala 54 puanla 6. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyerek zirve yarışının çok uzağında kalsa da, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda ilk transfer için Dimitrou Kourbelis ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fırtına, Süper Lig'in yıldızını da kadrosuna katmak için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! İlk görüşme gerçekleşti...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Abdullah Avcı yönetiminde şampiyon tamamlayan Trabzonspor, 38 senelik lig kupası hasretini de sona erdirmişti.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! İlk görüşme gerçekleşti...

Yeni sezona da şampiyon hoca Abdullah Avcı ile devam etme kararı alan bordo-mavili ekip, yeni sezonda istenilen performansı gösteremedi ve taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! İlk görüşme gerçekleşti...

Fırtına sırasıyla; Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken, ligde ise zirve yarışının çok uzağında kalarak yarışa erkenden havlu attı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Trabzonspor’a! İlk görüşme gerçekleşti...

İLK AYRILIK AĞAOĞLU'NDAN GELDİ

Ahmet Ağaoğlu, kötü gidişat sonrası ayrılık kararı aldığını açıklayan ilk isim olurken, kısa bir süre sonra ise şampiyon hoca Abdullah Avcı'da takımdan ayrılığını açıklayan ikinci isim oldu.

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