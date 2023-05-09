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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nenad Bjelica'nın ilk transferi belli oldu! Premier Lig'den eski öğrencisini getiriyor...
Giriş Tarihi: 09.05.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 18:01

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nenad Bjelica'nın ilk transferi belli oldu! Premier Lig'den eski öğrencisini getiriyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Trabzonspor, bu sezon eski performansının çok uzağında kalarak istenileni veremedi. Bordo-mavili ekip, şampiyonluk yarışına erkenden havlu attı ve bu durumda taraftarı derinden üzdü. Bordo-mavili ekipte yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için şimdiden girişimlere başlarken, listede Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın öğrencisi geldi. Fırtına'da aradığı golcüyü İngiltere'de bulurken, resmi girişimlerin başlaması için Ertuğrul Doğan harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Premier Lig’den eski öğrencisini getiriyor...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Trabzonspor, bu sezon eski performansının çok uzağında kalarak istenileni veremedi. Bordo-mavili ekip, şampiyonluk yarışına erkenden havlu attı ve bu durumda taraftarı derinden üzdü. Bordo-mavili ekipte yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için şimdiden girişimlere başlarken, listede Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın öğrencisi geldi. Fırtına'da aradığı golcüyü İngiltere'de bulurken, resmi girişimlerin başlaması için Ertuğrul Doğan harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Premier Lig’den eski öğrencisini getiriyor...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, ligde en son Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti ve 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Bu galibiyet ile birlikte puanını 48'e yükselten Trabzonspor, hız kesmeden Fenerbahçe maçı için hazırlıklarına başladı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Premier Lig’den eski öğrencisini getiriyor...

Bordo-mavili ekip; geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans sergileyerek, 38 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirirken, bu sezon istenilen performansın çok uzağında kaldı ve şampiyonluk yarışında erkenden havlu attı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Premier Lig’den eski öğrencisini getiriyor...

Fırtına, sırasıyla Şampiyonlar Ligi elemeleri, Avrupa Ligi grupları, ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenerek kötü gidişata engel olamadı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nenad Bjelica’nın ilk transferi belli oldu! Premier Lig’den eski öğrencisini getiriyor...

Bu kötü gidişat sonrası Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini açıkladı ve kısa bir süre sonrada Abdullah Avcı ile de yollar ayrıldı.

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