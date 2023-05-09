Giriş Tarihi: 09.05.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 18:01

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Nenad Bjelica'nın ilk transferi belli oldu! Premier Lig'den eski öğrencisini getiriyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamlayan Trabzonspor, bu sezon eski performansının çok uzağında kalarak istenileni veremedi. Bordo-mavili ekip, şampiyonluk yarışına erkenden havlu attı ve bu durumda taraftarı derinden üzdü. Bordo-mavili ekipte yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için şimdiden girişimlere başlarken, listede Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın öğrencisi geldi. Fırtına'da aradığı golcüyü İngiltere'de bulurken, resmi girişimlerin başlaması için Ertuğrul Doğan harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...