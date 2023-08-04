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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: "Artık kararınızı verin"
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:46

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: "Artık kararınızı verin"

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde eksik bölgelerini tamamlamak için yoğun çaba harcayan Trabzonspor, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan bordo-mavililer, uzun süredir transferi için uğraş verdiği yıldız isme rest çekti. Trabzonsporlu idareciler, transferin bir an önce bitmesi için tecrübeli oyuncunun kulübünden flaş bir talepte bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: Artık kararınızı verin

Başlamasına sayılı günler kalan Trendyol Süper Lig'e hazırlanan Trabzonspor, transfer için de mesaisine devam ediyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: Artık kararınızı verin

Son olarak Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın'ı transfer eden bordo-mavililer, genç futbolcuyu 350 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiralamıştı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: Artık kararınızı verin

Mehmet Can ise ilk yıl 8 milyon 100 bin, Trabzonspor'da devam etmesi halinde 2024-25 sezonu için 18 milyon, 2025-26'da 20 milyon 250 bin TL garanti ücret alacak.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: Artık kararınızı verin

Son iki sezonda 40 resmi müsabakada yer alması durumunda da mukavelesi 1 yıl daha uzayacak ve 2026-27'de ücreti 21 milyon 750 TL olacak.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: Artık kararınızı verin

PETKOVIC'TE RAKİP ÇIKTI

Bu gelişmenin ardından, Trabzonspor'un uzun süredir uğraş verdiği Bruno Petkovic transferinde İtalya'dan rakip çıktı.

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