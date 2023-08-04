Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:46
Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
09:46
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor transferde resti çekti! Yıldız isim için flaş talep: "Artık kararınızı verin"
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde eksik bölgelerini tamamlamak için yoğun çaba harcayan Trabzonspor, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan bordo-mavililer, uzun süredir transferi için uğraş verdiği yıldız isme rest çekti. Trabzonsporlu idareciler, transferin bir an önce bitmesi için tecrübeli oyuncunun kulübünden flaş bir talepte bulundu. İşte tüm ayrıntılar...