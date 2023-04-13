Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:43
Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
10:43
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife 'Evet' dedi...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi teknik direktör sorununu çözmek istiyor. Birçok isimle görüşmeler yapan bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, kritik açıklamalar yapmıştı. Trabzonspor, teknik direktör konusunda nihai sonuca vardı ve başarılı çalıştırıcıdan 'Evet' yanıtını aldı. İşte tüm ayrıntılar...