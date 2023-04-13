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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife 'Evet' dedi...
Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:43

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife 'Evet' dedi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi teknik direktör sorununu çözmek istiyor. Birçok isimle görüşmeler yapan bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, kritik açıklamalar yapmıştı. Trabzonspor, teknik direktör konusunda nihai sonuca vardı ve başarılı çalıştırıcıdan 'Evet' yanıtını aldı. İşte tüm ayrıntılar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife ’Evet’ dedi...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi teknik direktör sorununu çözmek istiyor. Birçok isimle görüşmeler yapan bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, kritik açıklamalar yapmıştı. Trabzonspor, teknik direktör konusunda nihai sonuca vardı ve başarılı çalıştırıcıdan 'Evet' yanıtını aldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife ’Evet’ dedi...

Trabzonspor'da en önemli gündem teknik direktör... Birçok teknik adamla görüşmelerini sürdüren bordo-mavililer, henüz bir hocayla anlaşma sağlayamadı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife ’Evet’ dedi...

SABAH Spor'u ziyaret eden ve teknik direktör konusunda açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, "Sezon sonuna gelindiği için takımların Avrupa ve lig hedefleri var. Etik kurallar gereği görevde olan hocalarla görüşmüyoruz. Kulüplerinden izin almaya çalışıyoruz.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife ’Evet’ dedi...

Kulüplerinin onayıyla görüştüğümüz 2-3 isim var. Yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife ’Evet’ dedi...

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞİR Mİ?

Hoca Beşiktaş maçına yetişmez. Kimi hocalar takımın bu durumu itibariyle topa girmek istemiyor. Ben de böyle düşüneni hoca olarak düşünmüyorum. Avrupa'da görüştüğümüz bazı hocalar çok ciddi rakamlar istedi.

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