Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor yeni hocasını buldu! En güçlü adaydı, teklife ’Evet’ dedi...

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞİR Mİ?

Hoca Beşiktaş maçına yetişmez. Kimi hocalar takımın bu durumu itibariyle topa girmek istemiyor. Ben de böyle düşüneni hoca olarak düşünmüyorum. Avrupa'da görüştüğümüz bazı hocalar çok ciddi rakamlar istedi.