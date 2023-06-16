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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Çin'den yıldız! Bjelica eski öğrencisini getiriyor...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 15:35

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Çin'den yıldız! Bjelica eski öğrencisini getiriyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip; yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, bu doğrultuda gündemine Çin'de forma giyen ve Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan ismi aldı. Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun favorisi olarak girmek isteyen Karadeniz ekibi, transfer için düğmeye bastı.İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Çin’den yıldız! Bjelica eski öğrencisini getiriyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip; yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, bu doğrultuda gündemine Çin'de forma giyen ve Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan ismi aldı. Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun favorisi olarak girmek isteyen Karadeniz ekibi, transfer için düğmeye bastı.İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Çin’den yıldız! Bjelica eski öğrencisini getiriyor...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavili ekipte işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Çin’den yıldız! Bjelica eski öğrencisini getiriyor...

Ligde ise en son Başakşehir'e konuk olan Karadeniz ekibi sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılarak sezonu mağlubiyet ile tamamladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Çin’den yıldız! Bjelica eski öğrencisini getiriyor...

2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte istenilen performansı gösteremeyen Trabzonspor, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’a Çin’den yıldız! Bjelica eski öğrencisini getiriyor...

Bu doğrultuda golcü oyuncu ve birçok bölgeye transfer yapmak isteyen Fırtına'nın gündemine Mbaye Diagne, Ali Sowe, Bruno Petkovic ve Mislav Orsic gibi isimler de geldi.

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