Giriş Tarihi: 16.06.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 15:35

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'a Çin'den yıldız! Bjelica eski öğrencisini getiriyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip; yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, bu doğrultuda gündemine Çin'de forma giyen ve Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olan ismi aldı. Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun favorisi olarak girmek isteyen Karadeniz ekibi, transfer için düğmeye bastı.İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...