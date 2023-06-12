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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan İspanyol çıkarması! Nenad Bjelica transferde çok ısrarcı...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:51

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan İspanyol çıkarması! Nenad Bjelica transferde çok ısrarcı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi. Şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyen bordo-mavili ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun en büyük favorisi olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fırtına'nın ilk transferi İspanya'dan olacak. Nenad Bjelica, yıldız ismin kadroya katılması için çok ısrarcı. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan İspanyol çıkarması! Nenad Bjelica transferde çok ısrarcı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi. Şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyen bordo-mavili ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun en büyük favorisi olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fırtına'nın ilk transferi İspanya'dan olacak. Nenad Bjelica, yıldız ismin kadroya katılması için çok ısrarcı. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan İspanyol çıkarması! Nenad Bjelica transferde çok ısrarcı...

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Nenad Bjelica yönetiminde tamamlayan Trabzonspor, 57 puanla 6. sırada yer aldı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan İspanyol çıkarması! Nenad Bjelica transferde çok ısrarcı...

Şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, birçok alanda yarışa erkenden havlu atmıştı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan İspanyol çıkarması! Nenad Bjelica transferde çok ısrarcı...

YENİ SEZON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kötü geçirilen sezon sonrası yeni sezon için erkenden transfer çalışmalarına başlayan bordo-mavili ekip, iddialı bir kadro kurarak eski gücünü yakalamak istiyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’dan İspanyol çıkarması! Nenad Bjelica transferde çok ısrarcı...

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarlara şampiyonluk sözü verirken, göreve geldikleri günden itibaren yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla yoğun mesai harcadıklarını, hedeflerinin sadece kulübün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek değil, sahada da bu başarıyı elde etmek olduğunu belirtti.

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