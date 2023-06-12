Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:51

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan İspanyol çıkarması! Nenad Bjelica transferde çok ısrarcı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da işler bu sezon istenildiği gibi gitmedi. Şampiyon olduğu sezonun çok uzağında kalan bir performans sergileyen bordo-mavili ekip, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluğun en büyük favorisi olmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fırtına'nın ilk transferi İspanya'dan olacak. Nenad Bjelica, yıldız ismin kadroya katılması için çok ısrarcı. İşte o isim ve transfere ait tüm detaylar...