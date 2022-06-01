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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde büyük çalım! Abdullah Avcı istedi, Jose Mourinho kaptı...
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:28

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde büyük çalım! Abdullah Avcı istedi, Jose Mourinho kaptı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı belirlerken, transferde adımlarını bu hedef doğrultusunda atıyor. Bordo-mavili kulüp dünyaca ünlü tecrübeli stoperi kadrosuna katmak isterken, hücum bölgesi için en ciddi alternatiflerden olan genç yıldız, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya transfer oluyor. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde büyük çalım! Abdullah Avcı istedi, Jose Mourinho kaptı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı belirlerken, transferde adımlarını bu hedef doğrultusunda atıyor. Bordo-mavili kulüp dünyaca ünlü tecrübeli stoperi kadrosuna katmak isterken, hücum bölgesi için en ciddi alternatiflerden olan genç yıldız, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya transfer oluyor. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde büyük çalım! Abdullah Avcı istedi, Jose Mourinho kaptı...

İlk hedefini Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak olarak belirleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, o arenada defalarca boy göstermiş deneyimli 1-2 ismin takıma katılmasıyla işlerin daha kolaylaşacağı görüşünde.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde büyük çalım! Abdullah Avcı istedi, Jose Mourinho kaptı...

Bayern Münih'le 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda tam 85 maça çıkan Jerome Boateng'in tecrübesiyle takıma eşik atlatacağını düşünen Avcı, öncelikle sağlam bir savunma kurgusu oluşturmayı hedefliyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde büyük çalım! Abdullah Avcı istedi, Jose Mourinho kaptı...

Bordo-Mavililer, 1 yıl daha Lyon'la sözleşmesi bulunan Boateng'i, yarı maaşını ödeyerek kiralamaya çalışıyor. Yönetim bu transferde şartları zorluyor. (Fanatik)

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde büyük çalım! Abdullah Avcı istedi, Jose Mourinho kaptı...

SÜPER LİG'DEN 2 SÜRPRİZ İSİM

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda operasyonlara devam ederken gündemine iki sürpriz ismi daha aldı. Bordo-mavililer Konyaspor'un bu sezon ligde damga vuran iki ismine talip oldu.

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