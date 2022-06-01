Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı belirlerken, transferde adımlarını bu hedef doğrultusunda atıyor. Bordo-mavili kulüp dünyaca ünlü tecrübeli stoperi kadrosuna katmak isterken, hücum bölgesi için en ciddi alternatiflerden olan genç yıldız, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya transfer oluyor. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...