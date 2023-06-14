Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray’ın da teklifi açıklandı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu dönemin de transferdeki en gözde isimlerinden biri olmayı başardı. Bu sezon şampiyon olan Galatasaray'ın da transfer hedeflerinden olan milli kaleciyle ilgili sarı-kırmızılı cepheden açıklamalar gelse de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kesin bir dille yalanlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Uğurcan Çakır'la ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...