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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray'ın da teklifi açıklandı...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 16:19

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray'ın da teklifi açıklandı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu dönemin de transferdeki en gözde isimlerinden biri olmayı başardı. Bu sezon şampiyon olan Galatasaray'ın da transfer hedeflerinden olan milli kaleciyle ilgili sarı-kırmızılı cepheden açıklamalar gelse de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kesin bir dille yalanlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Uğurcan Çakır'la ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray’ın da teklifi açıklandı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, bu dönemin de transferdeki en gözde isimlerinden biri olmayı başardı. Bu sezon şampiyon olan Galatasaray'ın da transfer hedeflerinden olan milli kaleciyle ilgili sarı-kırmızılı cepheden açıklamalar gelse de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kesin bir dille yalanlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Uğurcan Çakır'la ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray’ın da teklifi açıklandı...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezona iddialı hazırlanmak isterken, bordo-mavililerin milli kalecisi Uğurcan Çakır, transferin gözde isimlerinden biri oldu.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray’ın da teklifi açıklandı...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan milli futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmak istediği yönünde bir şey bana gelmedi. Maaşları ile ilgili serzenişlerinde haklı olduklarını söyledim ve maaşlarına yüzde 100 zam yaptık, bunu KAP'a da bildirdik." demişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray’ın da teklifi açıklandı...

OKAN BURUK: UĞURCAN'I KİM İSTEMEZ?

Uğurcan Çakır'la son olarak Galatasaray ilgilenmiş ve başarılı futbolcu için Trabzonspor'a teklif yaptığı iddia edilmişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır için çıldırdılar! Galatasaray’ın da teklifi açıklandı...

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da Uğurcan'la ilgili olarak, "Uğurcan A Milli Takım kalecisi, kim kadrosunda görmek istemez? Ama Muslera gibi Türkiye'nin en başarılı kalecisi bizde. 2 tane 1 numaranın burada olması çok zor" ifadelerini kullanmıştı.

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