Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:39
Güncelleme Tarihi: 05.10.2022
09:39
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır transferinde tarihi gerçek! Müthiş teklif ortaya çıktı...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Şampiyon kadrosunda önemli değişiklikler yapan bordo-mavililer, sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı. Trabzonspor'un en önemli isimlerinden olan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. İşte transfer haberinin tüm detayları...