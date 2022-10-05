Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Şampiyon kadrosunda önemli değişiklikler yapan bordo-mavililer, sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı. Trabzonspor'un en önemli isimlerinden olan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. İşte transfer haberinin tüm detayları...