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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır transferinde tarihi gerçek! Müthiş teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 09:39

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır transferinde tarihi gerçek! Müthiş teklif ortaya çıktı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Şampiyon kadrosunda önemli değişiklikler yapan bordo-mavililer, sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı. Trabzonspor'un en önemli isimlerinden olan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır transferinde tarihi gerçek! Müthiş teklif ortaya çıktı...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekmişti. Şampiyon kadrosunda önemli değişiklikler yapan bordo-mavililer, sezona da iyi bir başlangıç yapmıştı. Trabzonspor'un en önemli isimlerinden olan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır transferinde tarihi gerçek! Müthiş teklif ortaya çıktı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezon da lige iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır transferinde tarihi gerçek! Müthiş teklif ortaya çıktı...

Oynadığı 8 maçta 16 puan toplayan bordo-mavililer, zirvede 17'şer puanı bulunan 4 takımın hemen arkasında yer alıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır transferinde tarihi gerçek! Müthiş teklif ortaya çıktı...

Şampiyon kadrosunda birçok değişiklik yapan Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çekti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır transferinde tarihi gerçek! Müthiş teklif ortaya çıktı...

SON OLARAK TRONDSEN AYRILDI

Marc Bartra, Eren Elmalı, Jens Larsen, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Enis Bardhi, Trezeguet ve Maxi Gomez gibi isimleri transfer eden bordo-mavililer, son olarak Trondsen ile yollarını ayırmıştı.

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