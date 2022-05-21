Giriş Tarihi: 21.05.2022 16:04
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
16:04
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e müthiş teklif! Tanase sürprizi, Eren Elmalı, Ghislain Konan, Nwakaeme...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmek istese de takımın yıldız isimlerine gelen teklifler sonrası bordo-mavililerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'la Avrupa devleri ilgilenirken, Nwakaeme'ye yapılan teklif ortaya çıktı. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...