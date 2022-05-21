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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e müthiş teklif! Tanase sürprizi, Eren Elmalı, Ghislain Konan, Nwakaeme...
Giriş Tarihi: 21.05.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 16:04

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e müthiş teklif! Tanase sürprizi, Eren Elmalı, Ghislain Konan, Nwakaeme...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmek istese de takımın yıldız isimlerine gelen teklifler sonrası bordo-mavililerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'la Avrupa devleri ilgilenirken, Nwakaeme'ye yapılan teklif ortaya çıktı. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’e müthiş teklif! Tanase sürprizi, Eren Elmalı, Ghislain Konan, Nwakaeme...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmek istese de takımın yıldız isimlerine gelen teklifler sonrası bordo-mavililerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'la Avrupa devleri ilgilenirken, Nwakaeme'ye yapılan teklif ortaya çıktı. İşte günün Trabzonspor transfer haberleri...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’e müthiş teklif! Tanase sürprizi, Eren Elmalı, Ghislain Konan, Nwakaeme...

Sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ederken, Finansal Fair-Play'in yanı sıra takım içi dengeleri de ön planda tutan Trabzonspor Yönetimi'nin oyuncuya senelik 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro da imza parasıyla toplam 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif ettiği öğrenildi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’e müthiş teklif! Tanase sürprizi, Eren Elmalı, Ghislain Konan, Nwakaeme...

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif üzerinden sözleşmeyi imzalaması için hazır tutarken, Nwakaeme ise Karadeniz ekibine henüz olumlu yanıt vermedi. (İHA)

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’e müthiş teklif! Tanase sürprizi, Eren Elmalı, Ghislain Konan, Nwakaeme...

SOL BEK ADAYLARI BELLİ! AVCI İSTEDİ

Trabzonspor'Da teknik direktör Abdullah Avcı gündeminde öncelikle sol bek transferi var. Listesinde iki isim bulunan Avcı, yönetimden Fransız ekibi Reims ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli Ghislain Konan ve Kasımpaşa'dan yerli yıldız Eren Elmalı'yı istedi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür’e müthiş teklif! Tanase sürprizi, Eren Elmalı, Ghislain Konan, Nwakaeme...

Yurt dışından birçok talibi olan Konan ile temasları sürdüren yönetim, buradan çıkacak sonuca göre de Eren'in transferine yoğunlaşacak. (Yeni Asır)

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