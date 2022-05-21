Sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan senelik 3 milyon 500 bin Euro (58 milyon 952 bin TL) talep ederken, Finansal Fair-Play'in yanı sıra takım içi dengeleri de ön planda tutan Trabzonspor Yönetimi'nin oyuncuya senelik 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro da imza parasıyla toplam 2 milyon Euro (33 milyon 687 bin TL) teklif ettiği öğrenildi.