Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:43

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yıldız isim Trabzonspor'a 'tamam' dedi! Fırtına ilk transferini yapıyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon istediği performansı gösteremeyen ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamladı. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurarak ligin favorisi haline gelmek isteyen bordo-mavili ekip, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna birçok oyuncu katacak Karadeniz ekibinde ilk transfer Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olacak. Kulübünden satışına onay çıkan futbolcu, Fırtına'ya 'tamam' dedi. İşte transfere ait tüm detaylar...