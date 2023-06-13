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Haberler Galeri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yıldız isim Trabzonspor'a 'tamam' dedi! Fırtına ilk transferini yapıyor...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:43

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yıldız isim Trabzonspor'a 'tamam' dedi! Fırtına ilk transferini yapıyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon istediği performansı gösteremeyen ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamladı. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurarak ligin favorisi haline gelmek isteyen bordo-mavili ekip, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna birçok oyuncu katacak Karadeniz ekibinde ilk transfer Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olacak. Kulübünden satışına onay çıkan futbolcu, Fırtına'ya 'tamam' dedi. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yıldız isim Trabzonspor’a ’tamam’ dedi! Fırtına ilk transferini yapıyor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon istediği performansı gösteremeyen ve şampiyonluk yarışına erkenden havlu atan Trabzonspor, 2022-2023 sezonunu 57 puanla 6. sırada tamamladı. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurarak ligin favorisi haline gelmek isteyen bordo-mavili ekip, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu doğrultuda kadrosuna birçok oyuncu katacak Karadeniz ekibinde ilk transfer Nenad Bjelica'nın eski öğrencisi olacak. Kulübünden satışına onay çıkan futbolcu, Fırtına'ya 'tamam' dedi. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yıldız isim Trabzonspor’a ’tamam’ dedi! Fırtına ilk transferini yapıyor...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak 38 senelik hasretini sona erdiren Trabzonspor'da işler yeni sezonda istenildiği gibi gitmedi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yıldız isim Trabzonspor’a ’tamam’ dedi! Fırtına ilk transferini yapıyor...

Yeni sezona da şampiyon hoca Abdullah Avcı ile başlayan Karadeniz ekibi sırasıyla; Şampiyonlar Ligi elemesi, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenirken, Süper Lig yarışına ise erkenden havlu atmıştı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yıldız isim Trabzonspor’a ’tamam’ dedi! Fırtına ilk transferini yapıyor...

4 ÇALIŞTIRICI GÖREV YAPTI

Trabzonspor'da bu sezon Abdullah Avcı, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica olmak üzere 4 çalıştırıcı görev yaptı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yıldız isim Trabzonspor’a ’tamam’ dedi! Fırtına ilk transferini yapıyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

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