Son dakika transfer haberi: Arda Turan’ın ilk transferi Fenerbahçe’den! Kanarya’nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol 1. Lig'de sezonu Göztepe ile birlikte ilk 2'de bitirmeyi garantileyen ve Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arda Turan önderliğinde golcü futbolcu arayışlarını sürdüren İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu gözüne kestirdi. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...