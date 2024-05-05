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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Arda Turan'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 18:47

Son dakika transfer haberi: Arda Turan'ın ilk transferi Fenerbahçe'den! Kanarya'nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol 1. Lig'de sezonu Göztepe ile birlikte ilk 2'de bitirmeyi garantileyen ve Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arda Turan önderliğinde golcü futbolcu arayışlarını sürdüren İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu gözüne kestirdi. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Arda Turan’ın ilk transferi Fenerbahçe’den! Kanarya’nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Son dakika transfer haberi: Trendyol 1. Lig'de sezonu Göztepe ile birlikte ilk 2'de bitirmeyi garantileyen ve Trendyol Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arda Turan önderliğinde golcü futbolcu arayışlarını sürdüren İstanbul temsilcisi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu gözüne kestirdi. İşte son dakika Eyüpspor transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Arda Turan’ın ilk transferi Fenerbahçe’den! Kanarya’nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Eyüpspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve altın değerinde bir 3 puanı elinin tersiyle itti.

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Son dakika transfer haberi: Arda Turan’ın ilk transferi Fenerbahçe’den! Kanarya’nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

Bu skorla beraber 72 puanda kalan lider takım, Süper Lig'e yükselmeyi garantilemiş olsa da 1. sırayı sonraki hafta Göztepe'ye kaptırabilir.

Son dakika transfer haberi: Arda Turan’ın ilk transferi Fenerbahçe’den! Kanarya’nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

69 puanla 2. sırada yer alan İzmir temsilcisi, ligin son maçında evinde Bodrumspor'u mağlup etmesi durumunda ikili averaj farkından dolayı Eyüpspor'u geçecek yarışı zirvede tamamlayacak.

Son dakika transfer haberi: Arda Turan’ın ilk transferi Fenerbahçe’den! Kanarya’nın golcüsü Eyüpspor yolcusu...

ARDA TURAN BÜYÜK ETKİ GÖSTERDİ

2023/23 sezonunun sonunda futbolu bırakıp teknik direktörlüğe başlayan efsane milli futbolcu Arda Turan, Eyüpspor ile anlaşmaya varmıştı.

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