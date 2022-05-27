Giriş Tarihi: 27.05.2022 17:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
17:51
Son dakika transfer haberi: Avrupa devleri milli yıldızı paylaşamıyor! 15 milyon euroya imzayı atabilir...
Son dakika transfer haberi: A Milli Futbol Takımı'nın en önemli isimlerinden biri haline gelen ve Feyenoord ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Orkun Kökçü, Avrupa ekiplerinin transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Arsenal'ın resmi olarak teklif yaptığı ve Roma'nın da yakından ilgilendiği Orkun Kökçü'ye bu kez de Fransız devi talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...