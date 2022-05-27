Son dakika transfer haberi: A Milli Futbol Takımı'nın en önemli isimlerinden biri haline gelen ve Feyenoord ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Orkun Kökçü, Avrupa ekiplerinin transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Arsenal'ın resmi olarak teklif yaptığı ve Roma'nın da yakından ilgilendiği Orkun Kökçü'ye bu kez de Fransız devi talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...