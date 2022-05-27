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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Avrupa devleri milli yıldızı paylaşamıyor! 15 milyon euroya imzayı atabilir...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 17:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 17:51

Son dakika transfer haberi: Avrupa devleri milli yıldızı paylaşamıyor! 15 milyon euroya imzayı atabilir...

Son dakika transfer haberi: A Milli Futbol Takımı'nın en önemli isimlerinden biri haline gelen ve Feyenoord ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Orkun Kökçü, Avrupa ekiplerinin transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Arsenal'ın resmi olarak teklif yaptığı ve Roma'nın da yakından ilgilendiği Orkun Kökçü'ye bu kez de Fransız devi talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Avrupa devleri milli yıldızı paylaşamıyor! 15 milyon euroya imzayı atabilir...

Son dakika transfer haberi: A Milli Futbol Takımı'nın en önemli isimlerinden biri haline gelen ve Feyenoord ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Orkun Kökçü, Avrupa ekiplerinin transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Arsenal'ın resmi olarak teklif yaptığı ve Roma'nın da yakından ilgilendiği Orkun Kökçü'ye bu kez de Fransız devi talip oldu. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Avrupa devleri milli yıldızı paylaşamıyor! 15 milyon euroya imzayı atabilir...

Feyenoord ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynayan milli futbolcu Orkun Kökçü, dünya devlerini peşine takmayı sürdürüyor. Kupayı Roma'ya kaptıran Orkun Kökçü'ye bu kez Fransız devi talip oldu.

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Son dakika transfer haberi: Avrupa devleri milli yıldızı paylaşamıyor! 15 milyon euroya imzayı atabilir...

Bu sezon Feyenoord'un saha içi lideri olan 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili hocası Arne Slot, övgü dolu sözler sarf etmişti.

Son dakika transfer haberi: Avrupa devleri milli yıldızı paylaşamıyor! 15 milyon euroya imzayı atabilir...

"OYUNU ÇOK TEMİZ OYNUYOR"

"Orkun ile oynamayı çevremdeki bazı insanlara söylemiştim" diyen Slot, "Sahada yalnız değil ancak böylesine müthiş bir enerji koyabileceğini düşünmemiştim. Kararsızlık yaşadığı zamnalar oldu ancak bugün oyunu çok temiz oynuyor. Uyguladığı baskıyla oyuna yoğunluk katıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Avrupa devleri milli yıldızı paylaşamıyor! 15 milyon euroya imzayı atabilir...

Milli futbolcunun daha istikrarlı oynaması gerektiğini savunan Slot, "Attığı adımlar için çok olumluyum ancak üst düzey bir oyuncu olabilmesi için daha istikrarlı oynamalı. Feyenoord için çok önemli bir oyuncu ve taraftarlar onu çok seviyor." demişti.

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