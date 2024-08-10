SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın son bombası belli oldu! Van Bronckhorst "Yeni Pogba"yı istedi

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile takviyeleri sonrası Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0'la dağıtan Beşiktaş'ta transferde sular durulmuyor. Kara Kartal'ın hocası Giovanni van Bronckhorst yönetimden "Yeni Pogba" olarak lanse edilen yıldızın transfer edilmesini istedi. Bu arada Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen tecrübeli oyuncuyu ayrılığına ikna etti. İşte son dakika haberinin detayları...