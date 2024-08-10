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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın son bombası belli oldu! Van Bronckhorst "Yeni Pogba"yı istedi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:21

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın son bombası belli oldu! Van Bronckhorst "Yeni Pogba"yı istedi

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile takviyeleri sonrası Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0'la dağıtan Beşiktaş'ta transferde sular durulmuyor. Kara Kartal'ın hocası Giovanni van Bronckhorst yönetimden "Yeni Pogba" olarak lanse edilen yıldızın transfer edilmesini istedi. Bu arada Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen tecrübeli oyuncuyu ayrılığına ikna etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ın son bombası belli oldu! Van Bronckhorst Yeni Pogbayı istedi

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva ve Ciro Immobile takviyeleri sonrası Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0'la dağıtan Beşiktaş'ta transferde sular durulmuyor. Kara Kartal'ın hocası Giovanni van Bronckhorst yönetimden "Yeni Pogba" olarak lanse edilen yıldızın transfer edilmesini istedi. Bu arada Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen tecrübeli oyuncuyu ayrılığına ikna etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ın son bombası belli oldu! Van Bronckhorst Yeni Pogbayı istedi

Beşiktaş; Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi flaş transferlere imza atmıştı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ın son bombası belli oldu! Van Bronckhorst Yeni Pogbayı istedi

Yeni sezona da müthiş başlayan Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanmıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ın son bombası belli oldu! Van Bronckhorst Yeni Pogbayı istedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ın son bombası belli oldu! Van Bronckhorst Yeni Pogbayı istedi

Siyah-Beyazlı yönetim gelecek transferlerin yanı sıra takımdan gidecek oyuncular için de bir hayli uğraş veriyor.

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