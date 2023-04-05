Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:08
Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
14:23
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Nathan Redmond yolcu! İngiliz oyuncuya sürpriz talip...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de tarihi derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup Beşiktaş'ta geceye damga vuran isim İngiliz futbolcu Nathan Redmond olmuştu. 3 asist ve 1 gol ile maçı tamamlayan Nathan Redmond'a Ada'dan talip sürpriz bir talip çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu Beşiktaş da hamlesini yapmaya hazırlanıyor.