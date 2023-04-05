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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Nathan Redmond yolcu! İngiliz oyuncuya sürpriz talip...
Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:23

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Nathan Redmond yolcu! İngiliz oyuncuya sürpriz talip...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de tarihi derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup Beşiktaş'ta geceye damga vuran isim İngiliz futbolcu Nathan Redmond olmuştu. 3 asist ve 1 gol ile maçı tamamlayan Nathan Redmond'a Ada'dan talip sürpriz bir talip çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu Beşiktaş da hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Nathan Redmond yolcu! İngiliz oyuncuya sürpriz talip...

Spor Toto Süper Ligi'nde oynanan tarihi derbide Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Cenk Tosun (2), Aboubakar ve Redmond'un golleriyle 4-2 mağlup etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Nathan Redmond yolcu! İngiliz oyuncuya sürpriz talip...

Fenerbahçe ile puan farkını da 2'ye indiren Beşiktaş, bu maçla birlikte galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Kartal bu hafta Giresunspor'u evinde konuk edecek.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Nathan Redmond yolcu! İngiliz oyuncuya sürpriz talip...

CENK TOSUN COŞT

Süper Lig'in son üç sezonunda da bir Beşiktaş oyuncusu Fenerbahçe deplasmanında iki gol sevinci yaşadı.

2022/23 | Cenk Tosun

2021/22 | Josef

2020/21 | Vincent Aboubakar

(OPTA)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Nathan Redmond yolcu! İngiliz oyuncuya sürpriz talip...

Cenk Tosun ise bu sezon 25 maçta 12 gol ve 2 asist katkısı yaparak dikkatleri yeniden üstüne çekti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Nathan Redmond yolcu! İngiliz oyuncuya sürpriz talip...

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Cenk Tosun'un güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro.

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