Giriş Tarihi: 19.03.2023 14:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
14:28
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligde son olarak İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Alexandru Maxim, Omar Colley ve Onur Bulut'u katarken, yeni sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Kartal, yeni sezona bomba gibi bir transfer ile başlamak isterken, gündemdeki isim ve transferin detayları belli oldu. İşte tüm gelişmeler...