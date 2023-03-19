Sezona Valerien Ismael ile başlayan ve ardından kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan Beşiktaş, 49 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer listesini şimdiden hazırlamaya başladı. Listede yer alan oyuncular için hamlelerini yapmak için sezon sonunu beklemeyen Kartal, transfer için harekete geçti. İşte listedeki ilk isim ve detaylar...