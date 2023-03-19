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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 14:28

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligde son olarak İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Alexandru Maxim, Omar Colley ve Onur Bulut'u katarken, yeni sezon için de transfer çalışmalarına başladı. Kartal, yeni sezona bomba gibi bir transfer ile başlamak isterken, gündemdeki isim ve transferin detayları belli oldu. İşte tüm gelişmeler...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...

Sezona Valerien Ismael ile başlayan ve ardından kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan Beşiktaş, 49 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer listesini şimdiden hazırlamaya başladı. Listede yer alan oyuncular için hamlelerini yapmak için sezon sonunu beklemeyen Kartal, transfer için harekete geçti. İşte listedeki ilk isim ve detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...

Süper Toto Süper Lig'de Beşiktaş, İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...

Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Beşiktaş; puanını 49'a yükseltirken, İstanbulspor ise 24 puanda kaldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’tan yeni sezon bombası! Şenol Güneş onay verdi...

CENK TOSUN 4 MAÇ SONRA GOL ATTI

Beşiktaş'ta bu sezonun en golcü isimlerinden Cenk Tosun, 4 maçlık suskunluğunu İstanbulspor karşısında bozdu.

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