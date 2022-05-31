Şampiyonluk kutlamalarından çok kısa bir süre sonra konuyla ilgili açıklama yapan Lewandowski, "Yakın zamanda kulüple bir görüşme olacak ama şimdilik önemli bir gelişme yok. Neler olduğunun farkındayım ve bu benim için kolay bir durum değil. Şunu söyleyebilirim, gelecek sezon kendimi Bayern için oynarken görmüyorum" diyerek ayrılığın ilk ateşini yakmıştı.