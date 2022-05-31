Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:23
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
09:23
Son dakika transfer haberi: Dünya futbolunu sarsan kriz! Lewandowski'nin ayrılık talebine şok yanıt....
Son dakika transfer haberi: 8 sezondur Bayern Münih forması giyen Polonyalı forvet Robert Lewandowski, sezonun bitmesiyle birlikte yaptığı her açıklamada gelecek sezon Alman ekibinde olmayacağını söyleyerek transfer talebini iletmişti. Barcelona, Real Madrid ve Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği Lewandowski için Bayern Münih cephesi sessizliğini bozdu ve 33 yaşındaki forvetin ayrılık talebine çarpıcı bir yanıt verdi...