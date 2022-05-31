Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Dünya futbolunu sarsan kriz! Lewandowski'nin ayrılık talebine şok yanıt....
Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:23

Son dakika transfer haberi: Dünya futbolunu sarsan kriz! Lewandowski'nin ayrılık talebine şok yanıt....

Son dakika transfer haberi: 8 sezondur Bayern Münih forması giyen Polonyalı forvet Robert Lewandowski, sezonun bitmesiyle birlikte yaptığı her açıklamada gelecek sezon Alman ekibinde olmayacağını söyleyerek transfer talebini iletmişti. Barcelona, Real Madrid ve Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği Lewandowski için Bayern Münih cephesi sessizliğini bozdu ve 33 yaşındaki forvetin ayrılık talebine çarpıcı bir yanıt verdi...

Son dakika transfer haberi: Dünya futbolunu sarsan kriz! Lewandowski’nin ayrılık talebine şok yanıt....

Son dakika transfer haberi: 8 sezondur Bayern Münih forması giyen Polonyalı forvet Robert Lewandowski, sezonun bitmesiyle birlikte yaptığı her açıklamada gelecek sezon Alman ekibinde olmayacağını söyleyerek transfer talebini iletmişti. Barcelona, Real Madrid ve Chelsea'nin kadrosuna katmak istediği Lewandowski için Bayern Münih cephesi sessizliğini bozdu ve 33 yaşındaki forvetin ayrılık talebine çarpıcı bir yanıt verdi...

Son dakika transfer haberi: Dünya futbolunu sarsan kriz! Lewandowski’nin ayrılık talebine şok yanıt....

Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Bundesliga'da üst üste 10. şampiyonluğunu elde etmelerinin ardından takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberi: Dünya futbolunu sarsan kriz! Lewandowski’nin ayrılık talebine şok yanıt....

Şampiyonluk kutlamalarından çok kısa bir süre sonra konuyla ilgili açıklama yapan Lewandowski, "Yakın zamanda kulüple bir görüşme olacak ama şimdilik önemli bir gelişme yok. Neler olduğunun farkındayım ve bu benim için kolay bir durum değil. Şunu söyleyebilirim, gelecek sezon kendimi Bayern için oynarken görmüyorum" diyerek ayrılığın ilk ateşini yakmıştı.

Son dakika transfer haberi: Dünya futbolunu sarsan kriz! Lewandowski’nin ayrılık talebine şok yanıt....

"ONU SATMAYI DÜŞÜNECEK KADAR ÇILGIN DEĞİLİZ"

Polonyalı forvetin bu açıklamalarına karşılık Alman ekibinin başkanı Oliver Kahn ise, "Lewandowski ile bir sezon daha yola devam etmek istiyoruz. Görüşmeler sürecek. Her sezon 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmayı düşünecek kadar çılgın değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Dünya futbolunu sarsan kriz! Lewandowski’nin ayrılık talebine şok yanıt....

"BAYERN BENİM İÇİN BİTTİ"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu kez Polonya Milli Takımı'nın kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lewandowski, bu kez geleceğine dair çok net konuştu ve Bayern'deki hikayesinin sona erdiğini belirtti.

SON DAKİKA