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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'in ilk bombası belli oldu! Galatasaray'a kendisi almıştı
Giriş Tarihi: 02.01.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 14:21

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'in ilk bombası belli oldu! Galatasaray'a kendisi almıştı

Son dakika haberi: Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, 2023'e veda ederken de 2024'e girerken de ülkenin en çok konuşulan ismi oldu. Yunan basını, "İmparator" ve kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bu arada Fatih Terim'in takımına Süper Lig'den transfer edeceği ilk isim de belli oldu. Terim, o yıldızı Galatasaray'a da kendisi transfer etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’in ilk bombası belli oldu! Galatasaray’a kendisi almıştı

Son dakika haberi: Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, 2023'e veda ederken de 2024'e girerken de ülkenin en çok konuşulan ismi oldu. Yunan basını, "İmparator" ve kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bu arada Fatih Terim'in takımına Süper Lig'den transfer edeceği ilk isim de belli oldu. Terim, o yıldızı Galatasaray'a da kendisi transfer etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’in ilk bombası belli oldu! Galatasaray’a kendisi almıştı

Yunanistan 2023'e yılına Fatih Terim'i konuşarak veda etti. Yeni yıla da yine tecrübeli teknik adamı konuşarak girdi.

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Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’in ilk bombası belli oldu! Galatasaray’a kendisi almıştı

Panathianikos'a transferinin duyulduğu 26 Aralık'dan bu yana, Terim'e gösterilen ilginin benzeri, son 20 yıl içinde sadece Otto Rehhagel ile Fernando Santos ile kıyaslanabilir.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’in ilk bombası belli oldu! Galatasaray’a kendisi almıştı

"TÜRKİYE'NİN EFSANESİ"

UEFA Kupası da dahil olmak üzere kariyerinde 14 kupa zaferi bulanan Fatih Terim yıllar sonra Yunanistan'a gelen en büyük teknik direktör sayılıyor. Bu büyük ilgi, 2023'un son gününde yayınlanan Yunan gazetelerine de açık şekilde yansıdı.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’in ilk bombası belli oldu! Galatasaray’a kendisi almıştı

Haftalık Proto Thema Gazetesi "Atina'da bir Türk" başlığı ile Terim'e tam 3 sayfa ayırdı. Gazete "Türkiye'nin efsanesi" dediği Terim'in futbolcu ve teknik direktör olarak kariyerine geniş yer verdi.

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