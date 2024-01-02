Son dakika transfer haberi: Fatih Terim’in ilk bombası belli oldu! Galatasaray’a kendisi almıştı

Son dakika haberi: Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, 2023'e veda ederken de 2024'e girerken de ülkenin en çok konuşulan ismi oldu. Yunan basını, "İmparator" ve kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bu arada Fatih Terim'in takımına Süper Lig'den transfer edeceği ilk isim de belli oldu. Terim, o yıldızı Galatasaray'a da kendisi transfer etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...