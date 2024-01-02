Giriş Tarihi: 02.01.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
14:21
Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'in ilk bombası belli oldu! Galatasaray'a kendisi almıştı
Son dakika haberi: Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, 2023'e veda ederken de 2024'e girerken de ülkenin en çok konuşulan ismi oldu. Yunan basını, "İmparator" ve kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Bu arada Fatih Terim'in takımına Süper Lig'den transfer edeceği ilk isim de belli oldu. Terim, o yıldızı Galatasaray'a da kendisi transfer etmişti. İşte son dakika haberinin detayları...