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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Trabzonspor bir kez daha karşı karşıya! Yer yerinden oynayacak transfer hamlesi...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:29

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Trabzonspor bir kez daha karşı karşıya! Yer yerinden oynayacak transfer hamlesi...

Son dakika Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek için öne eleme oynayacak Trabzonspor ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin devre arası transfer döneminde de ilgilendiği yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Trabzonspor bir kez daha karşı karşıya! Yer yerinden oynayacak transfer hamlesi...

Son dakika haberi... Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için ön eleme oynayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Trabzonspor bir kez daha karşı karşıya! Yer yerinden oynayacak transfer hamlesi...

Yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosu adına da girişimlerde bulunuyor.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Trabzonspor bir kez daha karşı karşıya! Yer yerinden oynayacak transfer hamlesi...

PORTEKİZ BASINI ANLAŞMAYI DUYURDU!

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük görevi için Portekizli isim Jorge Jesus ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden Record anlaşmayı duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Trabzonspor bir kez daha karşı karşıya! Yer yerinden oynayacak transfer hamlesi...

67 yaşındaki çalıştırıcı, Sarı-Lacivertli takım ile 1 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Jesus bu anlaşmadan 7 milyon Euro kazanacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Trabzonspor bir kez daha karşı karşıya! Yer yerinden oynayacak transfer hamlesi...

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla sezonu ikinci sırada bitirdi. Sarı-Lacivertliler böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı.

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