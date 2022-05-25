Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:07
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
20:29
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Trabzonspor bir kez daha karşı karşıya! Yer yerinden oynayacak transfer hamlesi...
Son dakika Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek için öne eleme oynayacak Trabzonspor ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerin devre arası transfer döneminde de ilgilendiği yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.