Giriş Tarihi: 03.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
14:45
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de planlar değişti! Fred'in yerine yıldız isim...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde planlar değişti. Fred'in sakatlığı sonrası yönetim, orta saha ya bir takviye yapmak için düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler...