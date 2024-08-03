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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de planlar değişti! Fred'in yerine yıldız isim...
Giriş Tarihi: 03.08.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:45

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de planlar değişti! Fred'in yerine yıldız isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde planlar değişti. Fred'in sakatlığı sonrası yönetim, orta saha ya bir takviye yapmak için düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de planlar değişti! Fred’in yerine yıldız isim...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de planlar değişti! Fred’in yerine yıldız isim...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerde planlar değişti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de planlar değişti! Fred’in yerine yıldız isim...

Fred'in sakatlığı sonrası yönetim, orta saha ya bir takviye yapmak için düğmeye bastı. İşte Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimler...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de planlar değişti! Fred’in yerine yıldız isim...

Fenerbahçe'de gözler artık tamamen orta saha transferine çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de planlar değişti! Fred’in yerine yıldız isim...

Halihazırda kadrosunu 6 ve 8 numara oynayabilen bir yıldızla güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, Fred'in de sakatlanmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

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