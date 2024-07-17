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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu geliyor...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 19:04

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferleri bir bir açıklayan sarı lacivertliler, durmak bilmiyor. Oğuz Aydın transferinde ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan sarı lacivertliler, Cimbom'un bir eski yıldızını da transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha! Yıldız oyuncu geliyor...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar son birkaç haftada yaptığı hamlelerle transferin en hızlı konumuna geçti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha! Yıldız oyuncu geliyor...

Kanarya transfer dönemini Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile açmıştı. Transferde bir süre sessiz kalan Fenerbahçe, bombaları bir anda patlamayı başardı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha! Yıldız oyuncu geliyor...

Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun ve Al-Ahli'den Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha! Yıldız oyuncu geliyor...

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha! Yıldız oyuncu geliyor...

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile ilgili yaptığı açıklamada ise tecrübeli golcüyle 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

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