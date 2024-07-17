Giriş Tarihi: 17.07.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
19:04
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Yıldız oyuncu geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferleri bir bir açıklayan sarı lacivertliler, durmak bilmiyor. Oğuz Aydın transferinde ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atan sarı lacivertliler, Cimbom'un bir eski yıldızını da transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...