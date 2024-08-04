Giriş Tarihi: 04.08.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
13:35
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu
Son dakika transfer haberleri… Yeni sezon için çalışmalarına Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş hamleler yapıyor. Kadrosunu birçok yeni oyuncuyla güçlendiren sarı-lacivertli ekip, sezonun başlamasına kısa süre kala oldukça sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldı. Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu ve çok istediği yıldız futbolcu için devreye giren Fenerbahçe'de Mourinho'nun da oyuncuyu çok istediği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…