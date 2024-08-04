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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu
Giriş Tarihi: 04.08.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:35

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu

Son dakika transfer haberleri… Yeni sezon için çalışmalarına Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde de flaş hamleler yapıyor. Kadrosunu birçok yeni oyuncuyla güçlendiren sarı-lacivertli ekip, sezonun başlamasına kısa süre kala oldukça sürpriz bir oyuncuyu gündemine aldı. Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu ve çok istediği yıldız futbolcu için devreye giren Fenerbahçe'de Mourinho'nun da oyuncuyu çok istediği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu

Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte birçok yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Kanarya, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu

Bu sırada sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefini de sürdürüyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu

Hafta içi Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile oynayacağı mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılmak isteyen Fenerbahçe, transferde herkesin konuşacağı bir ismi gündemine aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Bu kadarı ‘yok artık’ dedirtti: İspanyollar resmen duyurdu

Özellikle orta saha bölgesine önemli bir oyuncu transfer edilmesini isteyen Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro talep ediyor.

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