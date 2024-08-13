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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye veda ediyor! Emre Mor’un yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atacak…
Giriş Tarihi: 13.08.2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:52

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye veda ediyor! Emre Mor’un yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ilk hafta maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyetle sezona giren sarı-lacivertli ekipte flaş bir transfer gelişmesi yaşanabilir. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Emre Mor için sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu, Süper Lig ekibine imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye veda ediyor! Emre Mor’un yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Son dakika haberleri… Futbolda bu sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğu hedefliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye veda ediyor! Emre Mor’un yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Yaz transfer döneminde kadrosunu bir hayli güçlendiren sarı-lacivertliler, dünya yıldızı isimlere imzayı attırmıştı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye veda ediyor! Emre Mor’un yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Sezona da 3 puanla başlangıç yapan Kanarya, ligin ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye veda ediyor! Emre Mor’un yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Yeni sezonda Fenerbahçe'de olması beklenmeyen Emre Mor, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye veda ediyor! Emre Mor’un yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atacak…

Kariyerinin başlangıcında Borussia Dortmund formasıyla önemli bir çıkış yapan ve dikkat çeken Emre Mor, bu performansını sürdürmeyi başaramamıştı.

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