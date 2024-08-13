Giriş Tarihi: 13.08.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
20:52
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe’ye veda ediyor! Emre Mor’un yeni adresi belli oldu: Sürpriz takıma imzayı atacak…
Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ilk hafta maçında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyetle sezona giren sarı-lacivertli ekipte flaş bir transfer gelişmesi yaşanabilir. Takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Emre Mor için sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu, Süper Lig ekibine imza atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…