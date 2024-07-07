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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 12:12

Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Eksik bölgelere iddialı transferler yapmak isteyen Cimbom, sağ bek transferinde mutlu sona çok yakın. Galatasaray, oyuncuyla anlaşma sağlarken, rakamlar da ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...

Eksik bölgelere iddialı transferler yapmak isteyen Cimbom, sağ bek transferinde mutlu sona çok yakın.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...

Galatasaray, oyuncuyla anlaşma sağlarken, rakamlar da ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...

SAMARDZIC DERBİSİ

Geçen sezon Zaha, Tete, Fred ve Szymanski için kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu transfer döneminde Michy Batshuayi için karşı karşıya geldi. Fransız golcünün savaşından galip çıkan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği Lazar Samardzic için de devreye girdi.

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