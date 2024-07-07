Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...

SAMARDZIC DERBİSİ

Geçen sezon Zaha, Tete, Fred ve Szymanski için kapışan Galatasaray ve Fenerbahçe bu transfer döneminde Michy Batshuayi için karşı karşıya geldi. Fransız golcünün savaşından galip çıkan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği Lazar Samardzic için de devreye girdi.