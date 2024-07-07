Giriş Tarihi: 07.07.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
12:12
Son dakika transfer haberi: Galatasaray sağ bekini getiriyor! Anlaşma sağlandı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Eksik bölgelere iddialı transferler yapmak isteyen Cimbom, sağ bek transferinde mutlu sona çok yakın. Galatasaray, oyuncuyla anlaşma sağlarken, rakamlar da ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...