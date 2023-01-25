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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...
Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:34

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı. Cimbom, sezon başında transfer etmek istediği ve Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için devreye girmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası Galatasaray'ın da teklifi belli oldu. İşte o rakam ve oyuncunun kararı...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...

Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...

Sarı kırmızılı yönetim, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...

Ligde ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde vitesi arttırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...

SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ HALA İLK ADAY

Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...

Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor.

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