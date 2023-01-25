Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:34

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Amir Hadziahmetovic teklif belli oldu! Beşiktaş sonrası oyuncunun kararı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak lider olarak yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı. Cimbom, sezon başında transfer etmek istediği ve Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için devreye girmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası Galatasaray'ın da teklifi belli oldu. İşte o rakam ve oyuncunun kararı...