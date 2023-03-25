Giriş Tarihi: 25.03.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 13:30

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Jesus'tan onay çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde de kadrosunu güçlendiren sarı lacivertliler, gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Yaz transfer döneminde ayrılacak isimlerin yerini doldurmak için listesini belirleyen Kanarya, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Jorge Jesus'tan ise bu transfere onay çıktı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...