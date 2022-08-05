Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: İngiliz basını resmen duyurdu! Eski F.Bahçeli yeni hocası oluyor...
Giriş Tarihi: 05.08.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 14:49

Son dakika transfer haberi: İngiliz basını resmen duyurdu! Eski F.Bahçeli yeni hocası oluyor...

Son dakika haberleri: Bir süredir Manchester United'da mutsuz olduğu ifade edilen Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Eric Ten Hag ile aralarının iyi olmadığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek istediği ifade edilmişti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: İngiliz basını resmen duyurdu! Eski F.Bahçeli yeni hocası oluyor...

Transfer döneminde sürprizler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen Cristiano Ronaldo için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: İngiliz basını resmen duyurdu! Eski F.Bahçeli yeni hocası oluyor...

TARAFTAR RONALDO TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ronaldo, geçtiğimiz günlerde oynanan bir hazırlık maçında oyundan alındıktan sonra maçın bitmesini beklemeden stadyumdan ayrılmış ve gündem olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika transfer haberi: İngiliz basını resmen duyurdu! Eski F.Bahçeli yeni hocası oluyor...

Taraftarların, Ronaldo'nun bu hareketinden dolayı tepkili olduğu yazıldı. Maç içinde teknik direktör Eric Ten Hag'ın direktiflerine de sitem eden Ronaldo'nun kulüpte mutsuz olduğu iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberi: İngiliz basını resmen duyurdu! Eski F.Bahçeli yeni hocası oluyor...

RONALDO İÇİN BOMBA İDDİA

Ronaldo'nun ayrılması halinde nereye gideceği merak edilirken, İngiliz basınından bomba bir iddia gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: İngiliz basını resmen duyurdu! Eski F.Bahçeli yeni hocası oluyor...

PEREIRA'NIN TAKIMI RONALDO'YU RESMEN İSTEDİ

İngiliz basının yazdığına göre, Vitor Pereira'nın da teknik direktörlüğünü yaptığı Corinthians'ın Ronaldo'yu resmen istediği ifade edildi.

SON DAKİKA