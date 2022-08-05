Giriş Tarihi: 05.08.2022 13:44
Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
14:49
Son dakika transfer haberi: İngiliz basını resmen duyurdu! Eski F.Bahçeli yeni hocası oluyor...
Son dakika haberleri: Bir süredir Manchester United'da mutsuz olduğu ifade edilen Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Eric Ten Hag ile aralarının iyi olmadığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek istediği ifade edilmişti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...